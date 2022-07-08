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الرئيس البرازيلي: العقوبات المفروضة على روسيا لم تنجح
الرئيس البرازيلي: العقوبات المفروضة على روسيا لم تنجح
أكد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم الجمعة، أن العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على روسيا على خلفية الوضع حول أوكرانيا لم تنجح. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T01:17+0000
2022-07-08T01:17+0000
بولسونارو
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موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس: "الحواجز الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا ضد روسيا لم تنجح".وأشار الرئيس إلى أن موقف بلاده تجاه روسيا "متوازن"، لذلك تمكن من تأمين الأسمدة للقطاع الزراعي البرازيلي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا. في حين اعتبرت موسكو أن العقوبات الأوروبية سيكون لها تأثير مدمّر ذاتي على دول المنطقة الأوروبية.
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بولسونارو

الرئيس البرازيلي: العقوبات المفروضة على روسيا لم تنجح

01:17 GMT 08.07.2022
© AFP 2022 / FILIPE ARAUJOالرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو
الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / FILIPE ARAUJO
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أكد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم الجمعة، أن العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على روسيا على خلفية الوضع حول أوكرانيا لم تنجح.
موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس: "الحواجز الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا ضد روسيا لم تنجح".
وأشار الرئيس إلى أن موقف بلاده تجاه روسيا "متوازن"، لذلك تمكن من تأمين الأسمدة للقطاع الزراعي البرازيلي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا. في حين اعتبرت موسكو أن العقوبات الأوروبية سيكون لها تأثير مدمّر ذاتي على دول المنطقة الأوروبية.
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Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 14:53 GMT
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