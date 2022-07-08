https://arabic.sputniknews.com/20220708/الرئيس-السوري-يتجول-في-أحياء-حلب-القديمة-1064883841.html
الرئيس السوري يتجول في أحياء حلب القديمة
الرئيس السوري يتجول في أحياء حلب القديمة
رصدت "سبوتنيك" زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى أسواق حلب القديمة في سياق جولة لهذه المحافظة شمالي سوريا. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T17:34+0000
2022-07-08T17:34+0000
2022-07-08T17:34+0000
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وتجول الأسد في أسواق المدينة الأثرية التي تم إعادة تأهيلها حديثا من الدمار الذي خلفته العصابات الإرهابية المسلحة خلال الحرب.واستمع الرئيس السوري في كل من "سوق السقطية" و"سوق الفستق" و"سوق خان الحرير"، إلى العديد من المواطنين وتجار هذه الأٍسواق، والصعوبات التي تواجههم في بعض مناحي أعمالهم، كما اطلع عبر فرق الترميم على طبيعة وسير عمليات التأهيل والصعوبات الفنية في هذه الخصوص.وسبق أن شارك الأسد اليوم، العمال والفنيين بمحطة ضخ المياه في تل حاصل بريف حلب، وانطلاق عمليات الضخ الفعلية والدائمة للمياه إلى منطقة السقوط الشلالي في حندرات لتغذي نهر قويق ويبدأ معها سريان المياه في النهر وعبورها بين أحياء وشوارع مدينة حلب. هذه المياه ستروي بعد خروجها من مدينة حلب حوالي 8500 هكتار من الأراضي الزراعية في سهول حلب الجنوبية.وكان الرئيس السوري قد افتتح اليوم أيضا المحطة الكهربائية الحرارية في ريف حلب الشرقي، والتقى الخبراء والعمال والفنيين وشاركهم إطلاق عمل المجموعة الخامسة من المحطة بعد إعادة تأهيلها والتي ستولد 200 ميغا واط لتغذية محافظة حلب بالطاقة الكهربائية.وكان الجيش العربي السوري حرر المحطة من مسلحي "داعش" عام 2016، والتي تعد شريان الكهرباء الرئيس لحلب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حلب, تقارير سبوتنيك
الرئيس السوري يتجول في أحياء حلب القديمة
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رصدت "سبوتنيك" زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى أسواق حلب القديمة في سياق جولة لهذه المحافظة شمالي سوريا.
وتجول الأسد في أسواق المدينة الأثرية التي تم إعادة تأهيلها حديثا من الدمار الذي خلفته العصابات الإرهابية المسلحة خلال الحرب.
واستمع الرئيس السوري في كل من "سوق السقطية" و"سوق الفستق" و"سوق خان الحرير"، إلى العديد من المواطنين وتجار هذه الأٍسواق، والصعوبات التي تواجههم في بعض مناحي أعمالهم، كما اطلع عبر فرق الترميم على طبيعة وسير عمليات التأهيل والصعوبات الفنية في هذه الخصوص.
وسبق أن شارك الأسد اليوم، العمال والفنيين بمحطة ضخ المياه في تل حاصل بريف حلب، وانطلاق عمليات الضخ الفعلية والدائمة للمياه إلى منطقة السقوط الشلالي في حندرات لتغذي نهر قويق ويبدأ معها سريان المياه في النهر وعبورها بين أحياء وشوارع مدينة حلب. هذه المياه ستروي بعد خروجها من مدينة حلب حوالي 8500 هكتار من الأراضي الزراعية في سهول حلب الجنوبية.
وكان الرئيس السوري قد افتتح اليوم أيضا المحطة الكهربائية الحرارية في ريف حلب الشرقي، والتقى الخبراء والعمال والفنيين وشاركهم إطلاق عمل المجموعة الخامسة من المحطة بعد إعادة تأهيلها والتي ستولد 200 ميغا واط لتغذية محافظة حلب بالطاقة الكهربائية.
وكان الجيش العربي السوري حرر المحطة من مسلحي "داعش" عام 2016، والتي تعد شريان الكهرباء الرئيس لحلب.