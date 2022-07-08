https://arabic.sputniknews.com/20220708/الرئيس-الشيشاني-يصل-إلى-السعودية-لأداء-مناسك-الحج-صور-1064842544.html
الرئيس الشيشاني يصل إلى السعودية لأداء مناسك الحج... صور
الرئيس الشيشاني يصل إلى السعودية لأداء مناسك الحج... صور
وصل الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T06:22+0000
2022-07-08T06:22+0000
2022-07-08T06:22+0000
جمهورية الشيشان
السعودية
أخبار الحج
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064830028_0:0:2991:1683_1920x0_80_0_0_6de1c60e2edfda138dcd7a08de117c14.jpg
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية: "وصل قديروف إلى المنورة، فجر اليوم الجمعة، وقام بزيارة المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرّف بالسلام على الرسول (صلى الله عليه وسلم) وصاحبيه، رضوان الله عليهما".وبعد الزيارة، غادر رئيس الشيشان المدينة المنورة، متوجها إلى جدة، حيث وصل صباح اليوم لأداء مناسك الحج.وكان في استقبال فخامته في مطار الملك عبد العزيز الدولي، مدير عام مكتب المراسم الملكية في منطقة مكة المكرمة أحمد عبد الله بن ظافر، وعدد من المسؤولين.وبدأ حجاج بيت الله الحرام في التوافد من مشعر منى للوقوف على صعيد عرفات، استعداداً لتأدية ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على جبل عرفات.وحسب وسائل الإعلام السعودية، من المقرر تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات عند الساعة 10 من صباح الجمعة.
جمهورية الشيشان
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064830028_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_98accfd54e83abe3d6cb8f6a4b82bf76.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية الشيشان, السعودية, أخبار الحج
الرئيس الشيشاني يصل إلى السعودية لأداء مناسك الحج... صور
تابعنا عبر
وصل الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية: "وصل قديروف
إلى المنورة، فجر اليوم الجمعة، وقام بزيارة المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرّف بالسلام على الرسول (صلى الله عليه وسلم) وصاحبيه، رضوان الله عليهما".
وبعد الزيارة، غادر رئيس الشيشان المدينة المنورة، متوجها إلى جدة، حيث وصل صباح اليوم لأداء مناسك الحج
.
وكان في استقبال فخامته في مطار الملك عبد العزيز الدولي، مدير عام مكتب المراسم الملكية في منطقة مكة المكرمة أحمد عبد الله بن ظافر، وعدد من المسؤولين.
وبدأ حجاج بيت الله الحرام في التوافد من مشعر منى للوقوف على صعيد عرفات
، استعداداً لتأدية ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على جبل عرفات.
وحسب وسائل الإعلام السعودية، من المقرر تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات عند الساعة 10 من صباح الجمعة.