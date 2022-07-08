https://arabic.sputniknews.com/20220708/الرئيس-المصري-يعزي-اليابان-في-وفاة-شينزو-آبي-1064857436.html
الرئيس المصري يعزي اليابان في وفاة شينزو آبي
الرئيس المصري يعزي اليابان في وفاة شينزو آبي
عزى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليابان حكومة وشعبا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي الذي اغتيل صباح اليوم الجمعة، في هجوم بالرصاص عليه. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T10:39+0000
2022-07-08T10:39+0000
2022-07-08T10:39+0000
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار اليابان
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وقال السيسي عبر حسابه الرسمي في تويتر: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إثر عملية اغتيال غادرة".وأضاف: "لقد كان شينزو آبي صديقا مخلصا لمصر، محبا لها، داعماً لها في كل الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية، في عهده، تطورا غير مسبوق على جميع الأصعدة".وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي تعرض لعملية اغتيال بإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/هكذا-اقترب-المهاجم-من-ظهر-رئيس-وزراء-اليابان-السابق-وقتله-فيديو-نقل-جثته-للطائرة-1064856384.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار اليابان
الرئيس المصري يعزي اليابان في وفاة شينزو آبي
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عزى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليابان حكومة وشعبا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي الذي اغتيل صباح اليوم الجمعة، في هجوم بالرصاص عليه.
وقال السيسي عبر حسابه الرسمي في تويتر: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إثر عملية اغتيال غادرة".
وأضاف: "لقد كان شينزو آبي صديقا مخلصا لمصر، محبا لها، داعماً لها في كل الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية، في عهده، تطورا غير مسبوق على جميع الأصعدة".
وأتم قائلا: "إنني أعزي الشعب الياباني الصديق لفقدانه مثل هذا القائد العظيم، وأؤكد أن مصر لن تنسى ما قدمه شينزو آبي من جهود مخلصة لتعزيز تعاوننا، وستعمل على تخليد اسمه كما ينبغي".
وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي
، الذي تعرض لعملية اغتيال بإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.
وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.