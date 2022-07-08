https://arabic.sputniknews.com/20220708/الرئيس-المكسيكي-يؤكد-تمسك-بلاده-بالحياد-تجاه-الأزمة-الأوكرانية-قبل-لقاء-بايدن-1064874402.html

الرئيس المكسيكي يؤكد تمسك بلاده بالحياد تجاه الأزمة الأوكرانية قبل لقاء بايدن

الرئيس المكسيكي يؤكد تمسك بلاده بالحياد تجاه الأزمة الأوكرانية قبل لقاء بايدن

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الجمعة، إن إدارته ستحافظ على موقفها الحيادي بشأن الأزمة الأوكرانية حتى بعد اجتماعه المرتقب مع الرئيس... 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T14:57+0000

2022-07-08T14:57+0000

2022-07-08T14:57+0000

العالم

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/19/1047898830_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_a8cf41f783fcedb1bbe6d690cc83f9a5.jpg

وجهت إلى لوبيز أوبرادور سلسلة من الأسئلة خلال مؤتمر صحفي حول كيفية تأثير زيارته الأسبوع المقبل لواشنطن على موقف المكسيك من الصراع، فرد بأن المكسيك ستبقى على الحياد، معربا عن أمله في أن "يكون هناك وقف لإطلاق النار"، بحسب "رويترز".في الأول من مارس/ آذار، بينما الدول الغربية تتسابق لفرض عقوبات مفرطة على روسيا، أكد أوبرادور، أن بلاده لا تنوي فرض عقوبات على روسيا، بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وقال أوبرادور، في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري آنذاك: "لن نتخذ أي إجراءات عقابية اقتصادية من أي نوع، لأننا نريد الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع جميع الحكومات".كان مسار أوبرادور مخالفا لجارته الولايات المتحدة في ملفات عدة أيضا، حيث دعا إلى إنهاء العقوبات الأمريكية على كوبا، في ختام جولة له ركزت على قضية الهجرة وشملت زيارات لغواتيمالا وهندوراس والسلفادور وبليز.كما تغيب الرئيس المكسيكي عن قمة الأمريكيتين في لوس أنجلوس في يونيو/ حزيران، ردا على عدم دعوة واشنطن لجميع دول المنطقة للمشاركة في القمة.وقال قبل القمة، إنه إذا استبعدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا من محادثات قمة الأمريكيتين، فإن المكسيك سترسل وزير الخارجية مارسيلو إبرارد بدلا من ذلك.

https://arabic.sputniknews.com/20220301/المكسيك-لن-نتخذ-أي-إجراءات-عقابية-ضد-روسيا-1059332802.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا