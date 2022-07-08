https://arabic.sputniknews.com/20220708/السعودية-تعلن-نجاح-نفرة-الحجيج-إلى-مزدلفة-دون-وقوع-حوادث-1064890691.html

السعودية تعلن نجاح نفرة الحجيج إلى مزدلفة دون وقوع حوادث

السعودية تعلن نجاح نفرة الحجيج إلى مزدلفة دون وقوع حوادث

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الجمعة، نجاح نفرة الحجيج إلى مزدلفة خلال 4 ‏ساعات بكل سهولة ويسر ودون تسجيل حوادث.‏ 08.07.2022, سبوتنيك عربي

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وقال أمير مكة، خالد الفيصل، في تصريحات من مشعر مزدلفة أنه تم تصعيد 899 ألف و353 حاجا، منهم 205 آلاف حاج بواسطة قطارالمشاعر، و699 ألف و348 حاجا عبر 16 ألف حافلة.وتابع أن "كافة القطاعات والأجهزة الحكومية المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام تنفذ خططها وفق ما هو مرسوم لها بنجاح تام".وأكد أمير مكة أن "رحلة الحجاج تسير بيسر وسهولة بفضل الله، ثم بما وفرته حكومة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، من إمكانات مادية وبشرية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن".وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الحجاج لهذا العام بلغ نحو 900 ألف حاج، قدم أغلبهم من خارج المملكة، وهو عدد أكبر بقليل من التقديرات التي رحجت بلوغه 850 ألفا.وبالتحديد، أوضحت الهيئة أن عدد الحجاج بلغ 899353 حاجا، منهم 779919 حاجا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 119434 حاجا من المواطنين والمقيمين، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".وقالت الهيئة إن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية قد بلغت 21.4%، ومن الدول الآسيوية عدا الدول العربية بلغت النسبة 53.8%، فيما بلغت نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية 13.2%.في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا 11.6%، أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة فقد وصل 738680 حاجا عن طريق المنافذ الجوية، فيما وصل 35210 حجاج عن طريق المنافذ البرية، ووصل عن طريق المنافذ البحرية 6029 حاجا.وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي أعداد القوى العاملة المشاركة في خدمة "ضيوف الرحمن" هذا الموسم من مختلف القطاعات والجهات الحكومية والخاصة بلغ 228721 شخصا، منهم 117049 شخصا من العمالة الدائمة و111672 شخصا عمالة مؤقتة.يعد هذا الحج الأكثر حضورا من قبل المسلمين منذ جائحة فيروس كورونا. وفي عام 2019، بلغ عدد الحجاج نحو 2.5 مليون شخص، لكن في 2020 منع قدوم الحجاج من الخارج وقيدت السلطات عدد المسموح لهم بممارسة الشعائر عند 10 آلاف فقط، وارتفع هذا العدد إلى 60 ألف مواطن ومقيم سعودي مطعمين بالكامل في عام 2021.

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