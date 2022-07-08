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https://arabic.sputniknews.com/20220708/السعودية-تكشف-عدد-الحجاج-الفعلي-لهذا-العام-1064879230.html
السعودية تكشف عدد الحجاج الفعلي لهذا العام
السعودية تكشف عدد الحجاج الفعلي لهذا العام
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الحجاج لهذا العام بلغ نحو 900 ألف حاج، قدم أغلبهم من خارج المملكة، وهو عدد أكبر بقليل من... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T16:11+0000
2022-07-08T16:11+0000
أخبار السعودية اليوم
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وبالتحديد، أوضحت الهيئة أن عدد الحجاج بلغ 899353 حاجا، منهم 779919 حاجا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 119434 حاجا من المواطنين والمقيمين، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".وقالت الهيئة إن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية قد بلغت 21.4%، ومن الدول الآسيوية عدا الدول العربية بلغت النسبة 53.8%، فيما بلغت نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية 13.2%.في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا 11.6%، أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة فقد وصل 738680 حاجا عن طريق المنافذ الجوية، فيما وصل 35210 حجاج عن طريق المنافذ البرية، ووصل عن طريق المنافذ البحرية 6029 حاجا.وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي أعداد القوى العاملة المشاركة في خدمة "ضيوف الرحمن" هذا الموسم من مختلف القطاعات والجهات الحكومية والخاصة بلغ 228721 شخصا، منهم 117049 شخصا من العمالة الدائمة و111672 شخصا عمالة مؤقتة.يعد هذا الحج الأكثر حضورا من قبل المسلمين منذ جائحة فيروس كورونا. وفي عام 2019، بلغ عدد الحجاج نحو 2.5 مليون شخص، لكن في 2020 منع قدوم الحجاج من الخارج وقيدت السلطات عدد المسموح لهم بممارسة الشعائر عند 10 آلاف فقط، وارتفع هذا العدد إلى 60 ألف مواطن ومقيم سعودي مطعمين بالكامل في عام 2021.
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أخبار السعودية اليوم

السعودية تكشف عدد الحجاج الفعلي لهذا العام

16:11 GMT 08.07.2022
© AP Photo / Amr Nabilالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الحجاج لهذا العام بلغ نحو 900 ألف حاج، قدم أغلبهم من خارج المملكة، وهو عدد أكبر بقليل من التقديرات التي رحجت بلوغه 850 ألفا.
وبالتحديد، أوضحت الهيئة أن عدد الحجاج بلغ 899353 حاجا، منهم 779919 حاجا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 119434 حاجا من المواطنين والمقيمين، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقالت الهيئة إن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية قد بلغت 21.4%، ومن الدول الآسيوية عدا الدول العربية بلغت النسبة 53.8%، فيما بلغت نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية 13.2%.
الحجاج في مكة في العام الماضي، 13 أغسطس 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
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أمس, 21:38 GMT
في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا 11.6%، أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة فقد وصل 738680 حاجا عن طريق المنافذ الجوية، فيما وصل 35210 حجاج عن طريق المنافذ البرية، ووصل عن طريق المنافذ البحرية 6029 حاجا.
وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي أعداد القوى العاملة المشاركة في خدمة "ضيوف الرحمن" هذا الموسم من مختلف القطاعات والجهات الحكومية والخاصة بلغ 228721 شخصا، منهم 117049 شخصا من العمالة الدائمة و111672 شخصا عمالة مؤقتة.
يعد هذا الحج الأكثر حضورا من قبل المسلمين منذ جائحة فيروس كورونا. وفي عام 2019، بلغ عدد الحجاج نحو 2.5 مليون شخص، لكن في 2020 منع قدوم الحجاج من الخارج وقيدت السلطات عدد المسموح لهم بممارسة الشعائر عند 10 آلاف فقط، وارتفع هذا العدد إلى 60 ألف مواطن ومقيم سعودي مطعمين بالكامل في عام 2021.
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