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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220708/السفارة-البريطانية-لدى-موسكو-تجد-نفسها-في-ساحة-جمهورية-لوغانسك-1064859086.html
السفارة البريطانية لدى موسكو تجد نفسها في ساحة جمهورية لوغانسك
السفارة البريطانية لدى موسكو تجد نفسها في ساحة جمهورية لوغانسك
أفاد مراسل "سبوتنيك" عن ظهور لوحة تشير إلى العنوان الجديد للسفارة البريطانية قبالة مبنى السفارة في موسكو. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T11:41+0000
2022-07-08T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وكانت بلدية موسكو قد أطلقت على مكان وجود السفارة البريطانية اسم "ساحة جمهورية لوغانسك الشعبية"، فأبلغت السفارة البريطانية أن عنوانها الجديد "ساحة جمهورية لوغانسك الشعبية مبنى رقم 1".ووقع عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، قرار تسمية هذا المكان "ساحة جمهورية لوغانسك الشعبية" في يوم 5 يوليو/تموز.وقبل ذلك تغيَّر عنوان السفارة الأمريكية في موسكو، فهي تقع حاليًا في "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية".وأعلنت كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية الواقعتين في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا استقلالهما في عام 2014 عن نظام الحكم الأوكراني الجديد آنذالك الذي رأى النور بعد وقوع انقلاب في العاصمة كييف، فبدأ الأخير حربا في محاولة للقضاء على الجمهوريتين المستقلتين. وأخيرا شرعت الجمهوريتان في تحرير أراضيهما من قوات الاحتلال الأوكراني بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية. وقد أصبحت جمهورية لوغانسك خالية تماما من القوات الأوكرانية.
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روسيا

السفارة البريطانية لدى موسكو تجد نفسها في ساحة جمهورية لوغانسك

11:41 GMT 08.07.2022
© Sputnik . Илья Питалев / الذهاب إلى بنك الصورميدان جمهورية لوغانسك الشعبية في موسكو
ميدان جمهورية لوغانسك الشعبية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© Sputnik . Илья Питалев
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أفاد مراسل "سبوتنيك" عن ظهور لوحة تشير إلى العنوان الجديد للسفارة البريطانية قبالة مبنى السفارة في موسكو.
وكانت بلدية موسكو قد أطلقت على مكان وجود السفارة البريطانية اسم "ساحة جمهورية لوغانسك الشعبية"، فأبلغت السفارة البريطانية أن عنوانها الجديد "ساحة جمهورية لوغانسك الشعبية مبنى رقم 1".
ووقع عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، قرار تسمية هذا المكان "ساحة جمهورية لوغانسك الشعبية" في يوم 5 يوليو/تموز.
وقبل ذلك تغيَّر عنوان السفارة الأمريكية في موسكو، فهي تقع حاليًا في "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأعلنت كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية الواقعتين في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا استقلالهما في عام 2014 عن نظام الحكم الأوكراني الجديد آنذالك الذي رأى النور بعد وقوع انقلاب في العاصمة كييف، فبدأ الأخير حربا في محاولة للقضاء على الجمهوريتين المستقلتين. وأخيرا شرعت الجمهوريتان في تحرير أراضيهما من قوات الاحتلال الأوكراني بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية. وقد أصبحت جمهورية لوغانسك خالية تماما من القوات الأوكرانية.
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