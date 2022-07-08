https://arabic.sputniknews.com/20220708/السفارة-الروسية-في-طوكيو-تدين-الهجوم-البربري-على-رئيس-الوزراء-السابق-آبي--1064841528.html
السفارة الروسية في طوكيو تدين الهجوم "البربري" على رئيس الوزراء السابق آبي
السفارة الروسية في طوكيو تدين الهجوم "البربري" على رئيس الوزراء السابق آبي
أعلن السفير الروسي لدى اليابان، ميخائيل غالوزين، عن تنديده الشديد بشأن الهجوم الهمجي الذي تعرض له رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T05:35+0000
2022-07-08T05:35+0000
2022-07-08T05:35+0000
العالم
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ونشر السفير الروسي لدى اليابان على الصفحة التابعة للسفارة الروسية رسالة جاء فيها: "نصلي من أجل صحة رئيس وزراء اليابان السابق السيد شينزو آبي وندين بشدة المحاولة الوحشية لاغتياله".وأدانت الحكومة اليابانية، صباح اليوم الجمعة، الهجوم الذي تعرض له رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، وذلك خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.وأعلنت وسائل الإعلام المحلية، صباح اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي تعرض لهجوم فقد على إثره الوعي، وذلك خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
السفارة الروسية في طوكيو تدين الهجوم "البربري" على رئيس الوزراء السابق آبي
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أعلن السفير الروسي لدى اليابان، ميخائيل غالوزين، عن تنديده الشديد بشأن الهجوم الهمجي الذي تعرض له رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.
ونشر السفير الروسي لدى اليابان على الصفحة التابعة للسفارة الروسية رسالة جاء فيها: "نصلي من أجل صحة رئيس وزراء اليابان السابق السيد شينزو آبي وندين بشدة المحاولة الوحشية لاغتياله".
وأدانت الحكومة اليابانية، صباح اليوم الجمعة، الهجوم الذي تعرض له رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، وذلك خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.
وأعلنت وسائل الإعلام المحلية
، صباح اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي تعرض لهجوم فقد على إثره الوعي، وذلك خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.