https://arabic.sputniknews.com/20220708/الشرطة-السعودية-تلقي-القبض-على-مقيم-احترف-تزوير-تصاريح-الحج-1064860900.html
الشرطة السعودية تلقي القبض على مقيم احترف تزوير تصاريح الحج
الشرطة السعودية تلقي القبض على مقيم احترف تزوير تصاريح الحج
أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، القبض على مقيم احترف تزوير تصاريح الحج بعدما أوهم ضحاياه بتوفير السكن والنقل داخل المشاعر وخارجها، وذلك بغرض النصب... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T12:08+0000
2022-07-08T12:08+0000
2022-07-08T12:08+0000
السعودية
أخبار الحج
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وحسب صحيفة "عكاظ"، قامت الجهات الأمنية برصد نشاط المقيم وهو فلبيني الجنسية، إذ تبين امتلاكه معملا جهزه بالأدوات اللازمة من حاسب آلي، وطابعة حديثة، وأجهزة طباعة وتغليف وعشرات الصور والبطاقات الجاهزة للتسليم.وأكدت أن "رجال الأمن ضبطوا تصاريح الحج المزورة وكافة الأجهزة الإلكترونية التي استخدمها المحتال لأجل ذلك".وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت فيما يتعلق بجرائم حملات الحج الوهمية، أن "الاحتيال المالي عن طريق حملات الحج الوهمية يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمساءلة الجزائية".وأشارت إلى أن "المساءلة الجنائية تشمل كل من ساهم واشترك في هذه الجرائم عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة".ونقلت "عكاظ" عن المستشار القانوني سيف أحمد الحكمي، قوله إنه "وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى من نظام الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، فإن الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق خداعهم، أو الكذب عليهم، أو إيهامهم بحملات حج وهمية، جريمة احتيال مالي، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".
https://arabic.sputniknews.com/20220705/وزارة-الداخلية-السعودية-2665-دولارا-غرامة-أداء-الحج-بدون-تصريح-1064659129.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار الحج
الشرطة السعودية تلقي القبض على مقيم احترف تزوير تصاريح الحج
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أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، القبض على مقيم احترف تزوير تصاريح الحج بعدما أوهم ضحاياه بتوفير السكن والنقل داخل المشاعر وخارجها، وذلك بغرض النصب والاحتيال والاستيلاء على أموالهم.
وحسب صحيفة "عكاظ"
، قامت الجهات الأمنية برصد نشاط المقيم وهو فلبيني الجنسية، إذ تبين امتلاكه معملا جهزه بالأدوات اللازمة من حاسب آلي، وطابعة حديثة، وأجهزة طباعة وتغليف وعشرات الصور والبطاقات الجاهزة للتسليم.
وأكدت أن "رجال الأمن ضبطوا تصاريح الحج المزورة وكافة الأجهزة الإلكترونية التي استخدمها المحتال لأجل ذلك".
وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت فيما يتعلق بجرائم حملات الحج الوهمية، أن "الاحتيال المالي عن طريق حملات الحج الوهمية يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمساءلة الجزائية".
وأشارت إلى أن "المساءلة الجنائية تشمل كل من ساهم واشترك في هذه الجرائم عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة".
ونقلت "عكاظ" عن المستشار القانوني سيف أحمد الحكمي، قوله إنه "وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى من نظام الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، فإن الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق خداعهم، أو الكذب عليهم، أو إيهامهم بحملات حج وهمية، جريمة احتيال مالي، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".
وأكد أن هذه الجريمة تصل عقوبتها إلى السجن 7 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال.