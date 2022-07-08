https://arabic.sputniknews.com/20220708/الشرطة-اليابانية-تعثر-على-متفجرات-في-منزل-المجرم-الذي-اغتال-آبي-1064857021.html
الشرطة اليابانية تعثر على متفجرات في منزل المجرم الذي اغتال آبي
الشرطة اليابانية تعثر على متفجرات في منزل المجرم الذي اغتال آبي
عثرت الشرطة اليابانية على متفجرات في شقة مهاجم رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، وطالبت من الناس الابتعاد إلى مسافة آمنة من منزله. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T10:22+0000
2022-07-08T10:22+0000
2022-07-08T10:23+0000
العالم
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ووصلت الشرطة مع متخصصين يرتدون بدلات واقية خاصة، إلى المبنى الذي عاش فيه تيتسويا ياماغامي البالغ من العمر 41 عاما، حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، بحسب ما ذكرت وكالة "nhk" اليابانية.أعلن التلفزيون الرسمي الياباني، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة، ويعتقد الأطباء أن سبب وفاة آبي كان فقدان الدم.قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن آبي شخصية سياسية بارزة قدمت إسهاما لا يقدر بثمن في تطوير العلاقات بين موسكو وطوكيو.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/بوتين-يعرب-في-برقية-عن-تعازيه-لزوجة-ووالدة-رئيس-الوزراء-السابق-الياباني-آبي-1064855978.html
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العالم
الشرطة اليابانية تعثر على متفجرات في منزل المجرم الذي اغتال آبي
10:22 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 10:23 GMT 08.07.2022) تابعنا عبر
عثرت الشرطة اليابانية على متفجرات في شقة مهاجم رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، وطالبت من الناس الابتعاد إلى مسافة آمنة من منزله.
ووصلت الشرطة مع متخصصين يرتدون بدلات واقية خاصة، إلى المبنى الذي عاش فيه تيتسويا ياماغامي البالغ من العمر 41 عاما، حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، بحسب ما ذكرت وكالة "nhk"
اليابانية.
أعلن التلفزيون الرسمي الياباني، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.
وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.
وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.
وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة، ويعتقد الأطباء أن سبب وفاة آبي كان فقدان الدم.
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن آبي شخصية سياسية بارزة قدمت إسهاما لا يقدر بثمن في تطوير العلاقات بين موسكو وطوكيو.