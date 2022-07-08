عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220708/الصين-تدعو-العشرين-لضمان-وصول-المنتجات-الزراعية-من-روسيا-وأوكرانيا-إلى-السوق-العالمية-1064883696.html
الصين تدعو "العشرين" لضمان وصول المنتجات الزراعية من روسيا وأوكرانيا إلى السوق العالمية
الصين تدعو "العشرين" لضمان وصول المنتجات الزراعية من روسيا وأوكرانيا إلى السوق العالمية
دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الجمعة، دول مجموعة العشرين إلى ضمان وصول المنتجات الزراعية الروسية والبيلاروسية والأوكرانية، دون عوائق، إلى السوق... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T17:31+0000
2022-07-08T17:31+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101680/33/1016803326_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d32022e069a38d59242552e659a3a84a.jpg
بكين - سبوتنيك. وقال وانغ يي، نقلا عن موقع وزارة الخارجية الصينية الإلكتروني، خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في إندونيسيا، إن: "الصين تدعو إلى دخول المنتجات الزراعية من روسيا وأوكرانيا وبيلاروس، دون عوائق، إلى السوق الدولية".وأشار إلى أن "موارد الغذاء والطاقة تعتبر ضرورية للأداء الصحي للاقتصاد".وخلص وزير الخارجية الصيني، إلى أنه "في الوضع الحالي، يتعين على دول مجموعة العشرين أن تفي بالالتزامات المناسبة وأن تنظم شراكات في مجال الموارد الغذائية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101680/33/1016803326_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_1ccfc27abf176e6eb2d9ab88068e6df4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

الصين تدعو "العشرين" لضمان وصول المنتجات الزراعية من روسيا وأوكرانيا إلى السوق العالمية

17:31 GMT 08.07.2022
© AP Photo / Wu Hong وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Wu Hong
تابعنا عبرTelegram
دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الجمعة، دول مجموعة العشرين إلى ضمان وصول المنتجات الزراعية الروسية والبيلاروسية والأوكرانية، دون عوائق، إلى السوق العالمية.
بكين - سبوتنيك. وقال وانغ يي، نقلا عن موقع وزارة الخارجية الصينية الإلكتروني، خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في إندونيسيا، إن: "الصين تدعو إلى دخول المنتجات الزراعية من روسيا وأوكرانيا وبيلاروس، دون عوائق، إلى السوق الدولية".
وأشار إلى أن "موارد الغذاء والطاقة تعتبر ضرورية للأداء الصحي للاقتصاد".
وخلص وزير الخارجية الصيني، إلى أنه "في الوضع الحالي، يتعين على دول مجموعة العشرين أن تفي بالالتزامات المناسبة وأن تنظم شراكات في مجال الموارد الغذائية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала