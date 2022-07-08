https://arabic.sputniknews.com/20220708/الصين-تدعو-العشرين-لضمان-وصول-المنتجات-الزراعية-من-روسيا-وأوكرانيا-إلى-السوق-العالمية-1064883696.html
الصين تدعو "العشرين" لضمان وصول المنتجات الزراعية من روسيا وأوكرانيا إلى السوق العالمية
الصين تدعو "العشرين" لضمان وصول المنتجات الزراعية من روسيا وأوكرانيا إلى السوق العالمية
دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الجمعة، دول مجموعة العشرين إلى ضمان وصول المنتجات الزراعية الروسية والبيلاروسية والأوكرانية، دون عوائق، إلى السوق... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T17:31+0000
2022-07-08T17:31+0000
2022-07-08T17:31+0000
العالم
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بكين - سبوتنيك. وقال وانغ يي، نقلا عن موقع وزارة الخارجية الصينية الإلكتروني، خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في إندونيسيا، إن: "الصين تدعو إلى دخول المنتجات الزراعية من روسيا وأوكرانيا وبيلاروس، دون عوائق، إلى السوق الدولية".وأشار إلى أن "موارد الغذاء والطاقة تعتبر ضرورية للأداء الصحي للاقتصاد".وخلص وزير الخارجية الصيني، إلى أنه "في الوضع الحالي، يتعين على دول مجموعة العشرين أن تفي بالالتزامات المناسبة وأن تنظم شراكات في مجال الموارد الغذائية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الصين تدعو "العشرين" لضمان وصول المنتجات الزراعية من روسيا وأوكرانيا إلى السوق العالمية
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دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الجمعة، دول مجموعة العشرين إلى ضمان وصول المنتجات الزراعية الروسية والبيلاروسية والأوكرانية، دون عوائق، إلى السوق العالمية.
بكين - سبوتنيك. وقال وانغ يي، نقلا عن موقع وزارة الخارجية الصينية الإلكتروني، خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في إندونيسيا، إن: "الصين تدعو إلى دخول المنتجات الزراعية من روسيا وأوكرانيا وبيلاروس، دون عوائق، إلى السوق الدولية".
وأشار إلى أن "موارد الغذاء والطاقة تعتبر ضرورية للأداء الصحي للاقتصاد".
وخلص وزير الخارجية الصيني، إلى أنه "في الوضع الحالي، يتعين على دول مجموعة العشرين أن تفي بالالتزامات المناسبة وأن تنظم شراكات في مجال الموارد الغذائية".