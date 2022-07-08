https://arabic.sputniknews.com/20220708/الكرملين-يوضح-تصريحات-بوتين-بشأن-روسيا-لم-تبدأ-بعد-في-أوكرانيا-1064857577.html

الكرملين يوضح تصريحات بوتين بشأن "روسيا لم تبدأ بعد في أوكرانيا"

الكرملين يوضح تصريحات بوتين بشأن "روسيا لم تبدأ بعد في أوكرانيا"

علق المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، ييمتري بيسكوف، على تصريحات الرئيس الروسي خلال اجتماع مع قيادة مجلس الدوما ورؤساء الكتل الحزبية، أن روسيا لم تبدأ بعد... 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T10:48+0000

2022-07-08T10:48+0000

2022-07-08T11:13+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059370748_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6282d598e6f5680c476fbbcec701334.jpg

وقال بيسكوف بهذا الصدد: " كلمات الرئيس بوتين واضحة وهي تعبر عن إمكانات روسيا الكبيرة جدا بهذه القضية خصوصا لدرجة أن ما يتم فعله اليوم هو جزء صغير جدا مما يمكن أن تفعله روسيا وأبرزها العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".وأضاف قائلا: " كل تصريحات القادة الغربيين سخيفة بالمعنى الحرفي للكلمة، وهي سخيفة وتضيف ببساطة حزنًا على الشعب الأوكراني وهو ما قاله الرئيس بوتين أيضًا أمس".وكان الرئيس الروسي قد أعلن خلال اجتماع مع قادة الأحزاب البرلمانية، أن روسيا لم تبدأ بعد إظهار قدرتها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وتابع: "نسمع اليوم أنهم يريدون هزيمتنا في ساحة المعركة. حسنا ماذا يمكن أن أقول؟ دعهم يحاولون. لقد سمعنا الكثير بالفعل أن الغرب يريد أن يقاتلنا حتى آخر أوكراني. هذه مأساة للشعب الأوكراني. ولكن يبدو أن كل شيء ذاهب في هذا الاتجاه".وأضاف: "يجب أن يعلم الجميع أننا، بشكل عام، لم نبدأ العمل بشكل جدي حتى الآن" في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا