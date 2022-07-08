https://arabic.sputniknews.com/20220708/الهلال-الأحمر-السعودي-يوفر-109-فرقة-إسعافية-لخدمة-الحجاج-في-عرفات-1064869499.html
الهلال الأحمر السعودي يوفر 109 فرقة إسعافية لخدمة الحجاج في عرفات
الهلال الأحمر السعودي يوفر 109 فرقة إسعافية لخدمة الحجاج في عرفات
وفرت هيئة الهلال الأحمر السعودي كافة التسهيلات لخدمة الحجاج حيث عملت بكامل طاقتها التشغيلية خاصة في مشعر عرفات ومزدلفة. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T13:48+0000
2022-07-08T13:48+0000
2022-07-08T13:48+0000
السعودية
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ونقلت صحيفة "البلاد" السعودية أن هيئة الهلال الأحمر السعودي قدمت 31 مركزا إسعافيا مدعومة بـ 109 فرقة إسعافية في كافة التخصصات الإسعافية.وأوضحت الصحيفة أن الفرق الإسعافية في مشعر عرفات ومزدلفة مدعومة كذلك بأكثر من 6 دراجات نارية مزودة بأحدث الأدوات والأجهزة والتقنيات الطبية.وتظل الفرق الإسعافية على أتم جاهزيتها للتعامل مع كافة البلاغات وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لحجاج في مشعر عرفات ومزدلفة، بما يشمل الطرق المؤدية إلى عرفات حيث سيتم متابعة مسيرة الحجاج في مداخل عرفات ومخارجها والطرق المؤدية إليها.وتوجد المراكز الإسعافية في مختلف مناطق مشعر عرفات ومزدلفة لتقدم الخدمات الإسعافية للحجاج على مدار الساعة مدعومة بأسطول متكامل من سيارات الإسعاف المجهزة.
السعودية
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية
الهلال الأحمر السعودي يوفر 109 فرقة إسعافية لخدمة الحجاج في عرفات
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وفرت هيئة الهلال الأحمر السعودي كافة التسهيلات لخدمة الحجاج حيث عملت بكامل طاقتها التشغيلية خاصة في مشعر عرفات ومزدلفة.
ونقلت صحيفة "البلاد
" السعودية أن هيئة الهلال الأحمر السعودي قدمت 31 مركزا إسعافيا مدعومة بـ 109 فرقة إسعافية في كافة التخصصات الإسعافية.
وأوضحت الصحيفة أن الفرق الإسعافية في مشعر عرفات ومزدلفة مدعومة كذلك بأكثر من 6 دراجات نارية مزودة بأحدث الأدوات والأجهزة والتقنيات الطبية.
وتظل الفرق الإسعافية على أتم جاهزيتها للتعامل مع كافة البلاغات وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لحجاج في مشعر عرفات ومزدلفة، بما يشمل الطرق المؤدية إلى عرفات حيث سيتم متابعة مسيرة الحجاج في مداخل عرفات ومخارجها والطرق المؤدية إليها.
وتوجد المراكز الإسعافية في مختلف مناطق مشعر عرفات ومزدلفة لتقدم الخدمات الإسعافية للحجاج على مدار الساعة مدعومة بأسطول متكامل من سيارات الإسعاف المجهزة.