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https://arabic.sputniknews.com/20220708/الولايات-المتحدة-تطالب-شركات-مالية-يابانية-بإنهاء-نشاطاتها-في-روسيا-1064854787.html
الولايات المتحدة تطالب شركات مالية يابانية بإنهاء نشاطاتها في روسيا
الولايات المتحدة تطالب شركات مالية يابانية بإنهاء نشاطاتها في روسيا
وجهت الولايات المتحدة إلى شركات البورصات والعملات المشفرة اليابانية طلبا لإيقاف نشاطات وعمليات تعدين العملات المشفرة في روسيا، ولا سيما في منطقة إيركوتسك. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T09:52+0000
2022-07-08T10:02+0000
العالم
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ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الرسالة الموجهة للشركات اليابانية وجاء فيها: "تم إرسال طلب من دبلوماسيين أمريكيين إلى عدة شركات متخصصة بالبورصات والعملات المشفرة مرخصة رسميًا في اليابان والتي لا تزال تعمل في روسيا".وأضافت الرسالة: "شمل الطلب إيقاف عمليات تعدين العملات المشفرة في منطقة إيركوتسك في سيبيريا".واتخذت بعض بورصات العملات المشفرة اليابانية إجراءات على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث أعلنت شركات عدة أنها لا تعمل مع الشركات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/خبير-اقتصادي-عصر-العملات-الرقمية-انتهى-استثمروا-بالروبل-1064154514.html
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العالم

الولايات المتحدة تطالب شركات مالية يابانية بإنهاء نشاطاتها في روسيا

09:52 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 10:02 GMT 08.07.2022)
© Fotolia / Merlin74عملة البيتكوين
عملة البيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© Fotolia / Merlin74
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وجهت الولايات المتحدة إلى شركات البورصات والعملات المشفرة اليابانية طلبا لإيقاف نشاطات وعمليات تعدين العملات المشفرة في روسيا، ولا سيما في منطقة إيركوتسك.
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الرسالة الموجهة للشركات اليابانية وجاء فيها: "تم إرسال طلب من دبلوماسيين أمريكيين إلى عدة شركات متخصصة بالبورصات والعملات المشفرة مرخصة رسميًا في اليابان والتي لا تزال تعمل في روسيا".
وأضافت الرسالة: "شمل الطلب إيقاف عمليات تعدين العملات المشفرة في منطقة إيركوتسك في سيبيريا".
واتخذت بعض بورصات العملات المشفرة اليابانية إجراءات على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث أعلنت شركات عدة أنها لا تعمل مع الشركات الروسية.
خبير اقتصادي: عصر العملات الرقمية انتهى... استثمروا بالروبل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
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