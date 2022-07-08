https://arabic.sputniknews.com/20220708/الين-يرتفع-مقابل-الدولار-بعد-مقتل-رئيس-الوزراء-السابق-شينزوا-آبي-1064859262.html
الين يرتفع مقابل الدولار بعد مقتل رئيس الوزراء السابق شينزوا آبي
الين يرتفع مقابل الدولار بعد مقتل رئيس الوزراء السابق شينزوا آبي
كشفت بيانات التداول المالية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد الهجوم الذي أدى إلى مقتل رئيس الوزراء السابق شينزوا آبي. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T11:46+0000
2022-07-08T11:46+0000
2022-07-08T11:49+0000
اقتصاد
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وأشارت بيانات التداول المالية، صباح اليوم الجمعة، إلى أن حادثة الهجوم على رئيس الوزراء السابق شينزوا آبي أدت إلى انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى 1.0139 دولارًا.كما تراجع الدولار مقابل الين إلى 135.93 من 135.98 ين، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الدولار لسعر الصرف مقابل سلة عملات من ست دول بنسبة 0.18% إلى 107.32 نقطة. وانخفض اليورو إلى أقل من 1.01 دولار مقابل الدولار للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2002، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الأوروبي في سياق أزمة الطاقة المستمرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
الين يرتفع مقابل الدولار بعد مقتل رئيس الوزراء السابق شينزوا آبي
11:46 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 11:49 GMT 08.07.2022) تابعنا عبر
كشفت بيانات التداول المالية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد الهجوم الذي أدى إلى مقتل رئيس الوزراء السابق شينزوا آبي.
وأشارت بيانات التداول المالية
، صباح اليوم الجمعة، إلى أن حادثة الهجوم على رئيس الوزراء السابق شينزوا آبي أدت إلى انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى 1.0139 دولارًا.
كما تراجع الدولار مقابل الين إلى 135.93 من 135.98 ين، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الدولار لسعر الصرف مقابل سلة عملات من ست دول بنسبة 0.18% إلى 107.32 نقطة.
وانخفض اليورو إلى أقل من 1.01 دولار مقابل الدولار للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2002، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الأوروبي في سياق أزمة الطاقة المستمرة.