عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220708/الين-يرتفع-مقابل-الدولار-بعد-مقتل-رئيس-الوزراء-السابق-شينزوا-آبي-1064859262.html
الين يرتفع مقابل الدولار بعد مقتل رئيس الوزراء السابق شينزوا آبي
الين يرتفع مقابل الدولار بعد مقتل رئيس الوزراء السابق شينزوا آبي
كشفت بيانات التداول المالية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد الهجوم الذي أدى إلى مقتل رئيس الوزراء السابق شينزوا آبي. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T11:46+0000
2022-07-08T11:49+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050719288_0:32:1016:604_1920x0_80_0_0_3e9a391d9f50e728645e434433ab0e6b.jpg
وأشارت بيانات التداول المالية، صباح اليوم الجمعة، إلى أن حادثة الهجوم على رئيس الوزراء السابق شينزوا آبي أدت إلى انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى 1.0139 دولارًا.كما تراجع الدولار مقابل الين إلى 135.93 من 135.98 ين، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الدولار لسعر الصرف مقابل سلة عملات من ست دول بنسبة 0.18% إلى 107.32 نقطة. وانخفض اليورو إلى أقل من 1.01 دولار مقابل الدولار للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2002، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الأوروبي في سياق أزمة الطاقة المستمرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050719288_0:0:1016:763_1920x0_80_0_0_1afe1d253fe8a81ab3bf90f8aa08d192.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد

الين يرتفع مقابل الدولار بعد مقتل رئيس الوزراء السابق شينزوا آبي

11:46 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 11:49 GMT 08.07.2022)
© Photo / Wikipediaعملات بلاستيكية
عملات بلاستيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© Photo / Wikipedia
تابعنا عبرTelegram
كشفت بيانات التداول المالية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد الهجوم الذي أدى إلى مقتل رئيس الوزراء السابق شينزوا آبي.
وأشارت بيانات التداول المالية، صباح اليوم الجمعة، إلى أن حادثة الهجوم على رئيس الوزراء السابق شينزوا آبي أدت إلى انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى 1.0139 دولارًا.
كما تراجع الدولار مقابل الين إلى 135.93 من 135.98 ين، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الدولار لسعر الصرف مقابل سلة عملات من ست دول بنسبة 0.18% إلى 107.32 نقطة.
وانخفض اليورو إلى أقل من 1.01 دولار مقابل الدولار للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2002، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الأوروبي في سياق أزمة الطاقة المستمرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала