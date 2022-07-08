https://arabic.sputniknews.com/20220708/انخفاض-الإقبال-على-شراء-أضاحي-العيد-في-قطاع-غزة-صور-1064844078.html

انخفاض الإقبال على شراء أضاحي العيد في قطاع غزة... صور

انخفاض الإقبال على شراء أضاحي العيد في قطاع غزة... صور

ينتظر مربو الماشية في قطاع غزة اقتراب عيد الأضحى، على أمل أن يزداد الإقبال على شراء الأضاحي منهم، في سوق الحلال في خان يونس جنوبي القطاع، فهذه فرصة لبيع... 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T06:43+0000

2022-07-08T06:43+0000

2022-07-08T06:43+0000

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

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الأوضاع الاقتصادية الحالية في قطاع غزة وارتفاع أسعار المواشي جاءت عكس توقعات أصحاب المواشي، فشهدت الأسواق قلة في الإقبال على الشراء، ويقول حسن عزام مدير الإدارة العامة للخدمات الحيوانية البيطرية لوكالة "سبوتنيك": "في إطار التحضير لعيد الأضحى يتم توفير الأضاحي من خلال المعابر الحدودية للقطاع ومن خلال مربي الماشية، ورغم الوفرة في الأضاحي لكن الإقبال قليل مقارنة مع السنوات الماضية، مما سبب في خسائر لمربي الماشية في القطاع".الارتفاع في أسعار المواشي مقارنة في العام الماضي لم يكن كبيراً، فقد ارتفعت الأسعار على الأغنام بمقدار 20-30 دينار أردني، والأبقار بنسبة قريبة، لكن الأسواق تشهد تكدس للمواشي لقلة الراغبين في الشراء، ويقول المواطن سعيد الأسطل لـ "سبوتنيك": "جئت لشراء أضحية العيد لكن الأسعار مرتفعة، وحتى وإن كانت بنسبة صغيرة لكني لا أستطيع توفير مبلغ الأضحية كغيري من معظم سكان القطاع، بسبب زيادة نسب الفقر والبطالة، حاولت إيجاد أضحية على قدر المبلغ الذي جلبته لكني لم اوفق، لذلك لن أشتري الأضحية هذا العام".ومع ارتفاع تكلفة تربية المواشي في قطاع غزة يقل ربح المربين، والتي لا تتجاوز عدة دنانير لكل أضحية هذا العام، ويقول مربي الماشية إبراهيم أبو معمر لـ "سبوتنيك": "إنَ الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، هو السبب الرئيسي في تردي الأوضاع الاقتصادية، وازديادها سوءًا مع مرور الأعوام، وهذا الحصار شمل منع أو تقنين دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع الضرورية التي تساعد في توفير التكاليف على المربين مما يقلل الأسعار".

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العالم العربي, تقارير سبوتنيك