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https://arabic.sputniknews.com/20220708/بايدن-يرتكب-هفوة-جديدة-يردد-بصوت-عال-تعليمات-الجهاز-الملقن-الذي-يقرأ-منه-خطابه-1064888087.html
بايدن يرتكب هفوة جديدة... يردد بصوت عال تعليمات الجهاز الملقن الذي يقرأ منه خطابه
بايدن يرتكب هفوة جديدة... يردد بصوت عال تعليمات الجهاز الملقن الذي يقرأ منه خطابه
ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هفوة جديدة، أثناء إلقاء خطاب له، اليوم الجمعة.‏ 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T18:26+0000
2022-07-08T18:26+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع مقطعا مصورا لبايدن، البالغ من العمر 79 عاما، وهو يقرأ عن طريق الخطأ تعليمات الجهاز الملقن بصوت عال.جاء خطاب بايدن، اليوم الجمعة، للتنديد بقرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الحق في الإجهاض.ونشر الكاتب والمذيع الأمريكي، كلاي ترافيس، الفيديو الذي يرصد هفوة جو بايدن، ويردد فيه بالخطأ تعليمات الجهاز الملقن، وتساءل:وردا على جدل الفيديو المتداول، زعمت مساعدة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إميلي سيمونز، أن بايدن لم يقرأ في الواقع تعليمات الملقن، ولم يقل "كرر السطر"، وأوضحت أن بايدن قال في خطابه: "دعوني أكرر السطر".ووقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أمرا تنفيذيا لدعم حقوق الإجهاض، بعد إلغاء حكم "رو ضد ويد" التاريخي.ويحمي الأمر التنفيذي الجديد الوصول إلى خدمات رعاية الصحة الإنجابية، والذي يستند إلى الإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن بالفعل للدفاع عن الحقوق الإنجابية، من خلال: حماية الوصول إلى خدمات رعاية الصحة الإنجابية، بما في ذلك الإجهاض ومنع الحمل؛ والحماية وخصوصية المرضى والحصول على المعلومات الدقيقة وتعزيز سلامة وأمن المرضى ومقدمي الخدمات والعيادات وتنسيق تنفيذ الجهود الفيدرالية لحماية الحقوق الإنجابية والحصول على الرعاية الصحية
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بايدن يرتكب هفوة جديدة... يردد بصوت عال تعليمات الجهاز الملقن الذي يقرأ منه خطابه

18:26 GMT 08.07.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
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ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هفوة جديدة، أثناء إلقاء خطاب له، اليوم الجمعة.‏
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع مقطعا مصورا لبايدن، البالغ من العمر 79 عاما، وهو يقرأ عن طريق الخطأ تعليمات الجهاز الملقن بصوت عال.

وارتكب الرئيس الأمريكي خطأ قراءة تعليمات الملقن، صائحا: "نهاية الاقتباس، كرر السطر".

جاء خطاب بايدن، اليوم الجمعة، للتنديد بقرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الحق في الإجهاض.
ونشر الكاتب والمذيع الأمريكي، كلاي ترافيس، الفيديو الذي يرصد هفوة جو بايدن، ويردد فيه بالخطأ تعليمات الجهاز الملقن، وتساءل:
"هل لدينا بالفعل 30 شهرا إضافيا من هذا؟ إنه لأمر مخيف ومحزن".
وردا على جدل الفيديو المتداول، زعمت مساعدة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إميلي سيمونز، أن بايدن لم يقرأ في الواقع تعليمات الملقن، ولم يقل "كرر السطر"، وأوضحت أن بايدن قال في خطابه: "دعوني أكرر السطر".
ووقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أمرا تنفيذيا لدعم حقوق الإجهاض، بعد إلغاء حكم "رو ضد ويد" التاريخي.
ويحمي الأمر التنفيذي الجديد الوصول إلى خدمات رعاية الصحة الإنجابية، والذي يستند إلى الإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن بالفعل للدفاع عن الحقوق الإنجابية، من خلال: حماية الوصول إلى خدمات رعاية الصحة الإنجابية، بما في ذلك الإجهاض ومنع الحمل؛ والحماية وخصوصية المرضى والحصول على المعلومات الدقيقة وتعزيز سلامة وأمن المرضى ومقدمي الخدمات والعيادات وتنسيق تنفيذ الجهود الفيدرالية لحماية الحقوق الإنجابية والحصول على الرعاية الصحية
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