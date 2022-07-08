https://arabic.sputniknews.com/20220708/بايدن-يعلن-استقالة-رئيس-جهاز-الخدمة-السرية-الأمريكي--1064848478.html
بايدن يعلن استقالة رئيس جهاز الخدمة السرية الأمريكي
بايدن يعلن استقالة رئيس جهاز الخدمة السرية الأمريكي
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن استقالة رئيس جهاز الخدمة السرية الأمريكي جيمس موراي، وشكره على عمله. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T08:48+0000
2022-07-08T08:48+0000
2022-07-08T08:48+0000
العالم
جو بايدن
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وقال بايدن وزوجته جيل في بيان نُشر على موقع البيت الأبيض على الإنترنت: "قاد جيم موراي حياة مهنية طويلة ومتميزة في الخدمة الفيدرالية والعسكرية على مدى ثلاثة عقود، بما في ذلك السنوات الثلاث الماضية كمدير للخدمة السرية للولايات المتحدة".وتابع البيان: "يجسد جيم تفضيل الخدمة على المصالح الشخصية، ودافع عن أسر رؤساء الولايات المتحدة كما لو كانوا جزءا منه"، مضيفا "نحن ممتنون للغاية لخدمته لبلدنا وعائلتنا".وتشمل مهام جهاز الخدمة السرية الأمريكي من بين أمور أخرى، حماية رئيس الدولة ونائبه وعائلاتهم.ووفقا لـ "فوكس نيوز"، يُزعم أن موراي حصل على منصب رئيس الأمن في شركة "سناب"، التي تمتلك خدمة "سناب شات".
https://arabic.sputniknews.com/20220708/بايدن-يلتقي-محمد-بن-سلمان-خلال-زيارته-الرياض-الأسبوع-المقبل-1064840015.html
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العالم, جو بايدن
بايدن يعلن استقالة رئيس جهاز الخدمة السرية الأمريكي
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن استقالة رئيس جهاز الخدمة السرية الأمريكي جيمس موراي، وشكره على عمله.
وقال بايدن وزوجته جيل في بيان نُشر على موقع البيت الأبيض على الإنترنت:
"قاد جيم موراي حياة مهنية طويلة ومتميزة في الخدمة الفيدرالية والعسكرية على مدى ثلاثة عقود، بما في ذلك السنوات الثلاث الماضية كمدير للخدمة السرية للولايات المتحدة".
وتابع البيان: "يجسد جيم تفضيل الخدمة على المصالح الشخصية، ودافع عن أسر رؤساء الولايات المتحدة كما لو كانوا جزءا منه"، مضيفا "نحن ممتنون للغاية لخدمته لبلدنا وعائلتنا".
وتشمل مهام جهاز الخدمة السرية الأمريكي من بين أمور أخرى، حماية رئيس الدولة ونائبه وعائلاتهم.
ووفقا لـ "فوكس نيوز"، يُزعم أن موراي حصل على منصب رئيس الأمن في شركة "سناب"، التي تمتلك خدمة "سناب شات".