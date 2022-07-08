https://arabic.sputniknews.com/20220708/براءة-بلاتر-وبلاتيني-في-قضية-الاحتيال-على-فيفا-1064854252.html

براءة بلاتر وبلاتيني في قضية الاحتيال على "فيفا"

براءة بلاتر وبلاتيني في قضية الاحتيال على "فيفا"

أصدر القضاء السويسري، اليوم الجمعة، حكما ببراءة السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق... 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T09:33+0000

2022-07-08T09:33+0000

2022-07-08T09:59+0000

رياضة

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وحسب "فرانس برس"، رفضت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، طلب الادعاء بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، بعد تحقيق ضخم بدأ في عام 2015 واستمر لمدة 7 سنوات.وبدوره، عبر أسطورة كرة القدم الفرنسية ميشيل بلاتيني سعادته بحكم المحكمة السويسرية ببرائته.وقال بلاتيني في بيان "أريد أن أعبر عن سعادتي لجميع أحبائي لأن العدالة قد تحققت أخيرا بعد 7 سنوات من الأكاذيب والتلاعب".وأضاف "الحقيقة ظهرت للضوء خلال هذه المحاكمة... ظللت أقولها: معركتي هي محاربة الظلم".وكان بلاتر وبلاتيني قد خضعا للمحاكمة أمام القضاء السويسري باتهامات من بينها الاحتيال على الفيفا، وذلك فيما يتعلق بتحويل مبلغ مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) إلى بلاتيني في عام 2011، بداعي أنها نظير عمل استشاري قدمه للفيفا بين عامي 1998 و2002.وطالب الادعاء بتوقيع عقوبة الحبس لمدة عام واحد وثمانية أشهر مع إيقاف التنفيذ على كل من بلاتر وبلاتيني، إضافة إلى تغريم بلاتيني 2.2 مليون فرنك سويسري، وهو ما يعادل مبلغ التحويل مضافا إليه ضرائب الضمان الاجتماعي التي دفعها الفيفا.وكانت القضية قد أثيرت عام 2015، وأنهت فترة رئاسة بلاتر للفيفا، كما أوقفت حملة ترشح بلاتيني لخلافته.وأوقف كل من بلاتر وبلاتيني لمدة 8 أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم من جانب لجنة القيم في الفيفا، لكن جرى تخفيف العقوبة بعدها لكل منهما من جانب محكمة التحكيم الرياضي الدولية.وكرر بلاتر وبلاتيني التأكيد على براءتهما من ارتكاب أي مخالفات.

https://arabic.sputniknews.com/20220615/المدعي-العام-السويسري-يطالب-بسجن-بلاتيني-وبلاتر-في-قضية-الاحتيال-على-الفيفا-1063642829.html

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رياضة