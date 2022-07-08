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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220708/برلمان-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-يقرر-وقف-تنفيذ-أحكام-الإعدام--1064859728.html
برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية يقرر وقف تنفيذ أحكام الإعدام
برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية يقرر وقف تنفيذ أحكام الإعدام
أعلن برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، عن قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المرتزقة الأجانب. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T11:39+0000
2022-07-08T11:51+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وجاء في بيان السلطات: "بالنظر إلى أنه لا يمكن وضع تدابير استثنائية للعقاب إلا للجرائم الخطيرة بشكل خاص التي تنتهك الحياة، وكذلك للجرائم الفردية المرتكبة أثناء الحرب أو في حالة قتالية، ونظرا للحاجة إلى حماية سيادة جمهورية دونيتسك الشعبية وسلامتها الإقليمية ومصالحها في الوضع العسكري السياسي الحالي، يقترح مشروع القانون إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام".اعتمد النواب قانون "التعديلات على المادة 202 من القانون التنفيذي الجنائي لجمهورية دونيتسك الشعبية".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/كييف-عريضة-لمنح-المرتزقة-المشاركين-في-الحرب-الجنسية-الأوكرانية-1064685504.html
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برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية يقرر وقف تنفيذ أحكام الإعدام

11:39 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 11:51 GMT 08.07.2022)
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصوراستسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا
استسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلن برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، عن قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المرتزقة الأجانب.
وجاء في بيان السلطات: "بالنظر إلى أنه لا يمكن وضع تدابير استثنائية للعقاب إلا للجرائم الخطيرة بشكل خاص التي تنتهك الحياة، وكذلك للجرائم الفردية المرتكبة أثناء الحرب أو في حالة قتالية، ونظرا للحاجة إلى حماية سيادة جمهورية دونيتسك الشعبية وسلامتها الإقليمية ومصالحها في الوضع العسكري السياسي الحالي، يقترح مشروع القانون إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام".
اعتمد النواب قانون "التعديلات على المادة 202 من القانون التنفيذي الجنائي لجمهورية دونيتسك الشعبية".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
المرتزقة شون بينر وأيدن أسلين وسعدون إبراهيم من داخل المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
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