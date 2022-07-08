بعد لقائه مع غانتس واتصال هرتزوغ... الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالا من لابيد
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
© Sputnik . POOL/
تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد.
ونشر يائير لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكد من خلالها أنه اتصل هاتفيا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، هنأه فيها بمناسبة حلول عيد الأضحى.
بدوره، هنأ محمود عباس، يائير لابيد بمناسبة توليه منصبه، وبحث الاثنان مواصلة التعاون بين الطرفين وضرورة ضمان الهدوء والتهدئة، والتنسيق الأمني بين الطرفين، وذلك تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لكل من إسرائيل ورام الله.
Prime Minister Yair Lapid spoke today by phone with Palestinian Authority (PA) Chairman Mahmoud Abbas. The PA Chairman congratulated the Prime Minister on assuming office; the Prime Minister extended his best wishes to the PA Chairman on the occasion of the Eid al-Adha holiday.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 8, 2022
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي، إسحق هرتزوغ.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن التمهيد لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكل من إسرائيل ورام الله، كان سببا في اتصال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، بنظيره الفلسطيني، محمود عباس.
وفي سياق متصل، كان أمين سر اللجنة التنفيذية الفلسطينية حسين الشيخ، قد أكد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد استقبل مساء الخميس، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.
לקראת ביקור ביידן ולכבוד חג הקורבן: נשיא המדינה @Isaac_Herzog שוחח בטלפון עם ראש הרשות הפלסטינית אבו-מאזן @yanircozin— גלצ (@GLZRadio) July 8, 2022
وقال الشيخ إن عباس "أكد على أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات الموقعة، ووقف الإجراءات والممارسات التي تؤدي لتدهور الأوضاع، وتهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة".
وأضاف الشيخ أن غانتس "قدّم التهاني للرئيس وللشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الأضحى".
وكان البيت الأبيض قد أكد أن الرئيس جو بايدن سيجري أول زيارة له إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و16 يوليو/تموز، تشمل السعودية والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.