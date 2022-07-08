عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220708/بعد-لقائه-مع-غانتس-واتصال-هرتزوغ-الرئيس-الفلسطيني-يتلقى-اتصالا-من-لابيد-1064863574.html
بعد لقائه مع غانتس واتصال هرتزوغ... الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالا من لابيد
بعد لقائه مع غانتس واتصال هرتزوغ... الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالا من لابيد
تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T13:01+0000
2022-07-08T13:01+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052427689_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_dc45ed3d139415204f95d5ff95509da6.jpg
ونشر يائير لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكد من خلالها أنه اتصل هاتفيا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، هنأه فيها بمناسبة حلول عيد الأضحى.بدوره، هنأ محمود عباس، يائير لابيد بمناسبة توليه منصبه، وبحث الاثنان مواصلة التعاون بين الطرفين وضرورة ضمان الهدوء والتهدئة، والتنسيق الأمني بين الطرفين، وذلك تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لكل من إسرائيل ورام الله.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن التمهيد لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكل من إسرائيل ورام الله، كان سببا في اتصال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، بنظيره الفلسطيني، محمود عباس.وفي سياق متصل، كان أمين سر اللجنة التنفيذية الفلسطينية حسين الشيخ، قد أكد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد استقبل مساء الخميس، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.وقال الشيخ إن عباس "أكد على أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات الموقعة، ووقف الإجراءات والممارسات التي تؤدي لتدهور الأوضاع، وتهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة".وكان البيت الأبيض قد أكد أن الرئيس جو بايدن سيجري أول زيارة له إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و16 يوليو/تموز، تشمل السعودية والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052427689_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_637bf5213701f63aed66eba43e13db99.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم العربي

بعد لقائه مع غانتس واتصال هرتزوغ... الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالا من لابيد

13:01 GMT 08.07.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد.
ونشر يائير لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكد من خلالها أنه اتصل هاتفيا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، هنأه فيها بمناسبة حلول عيد الأضحى.
بدوره، هنأ محمود عباس، يائير لابيد بمناسبة توليه منصبه، وبحث الاثنان مواصلة التعاون بين الطرفين وضرورة ضمان الهدوء والتهدئة، والتنسيق الأمني بين الطرفين، وذلك تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لكل من إسرائيل ورام الله.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي، إسحق هرتزوغ.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن التمهيد لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكل من إسرائيل ورام الله، كان سببا في اتصال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، بنظيره الفلسطيني، محمود عباس.
وفي سياق متصل، كان أمين سر اللجنة التنفيذية الفلسطينية حسين الشيخ، قد أكد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد استقبل مساء الخميس، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وقال الشيخ إن عباس "أكد على أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات الموقعة، ووقف الإجراءات والممارسات التي تؤدي لتدهور الأوضاع، وتهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة".

وأضاف الشيخ أن غانتس "قدّم التهاني للرئيس وللشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الأضحى".

وكان البيت الأبيض قد أكد أن الرئيس جو بايدن سيجري أول زيارة له إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و16 يوليو/تموز، تشمل السعودية والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала