https://arabic.sputniknews.com/20220708/بعد-لقائه-مع-غانتس-واتصال-هرتزوغ-الرئيس-الفلسطيني-يتلقى-اتصالا-من-لابيد-1064863574.html

بعد لقائه مع غانتس واتصال هرتزوغ... الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالا من لابيد

بعد لقائه مع غانتس واتصال هرتزوغ... الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالا من لابيد

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد. 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T13:01+0000

2022-07-08T13:01+0000

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ونشر يائير لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكد من خلالها أنه اتصل هاتفيا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، هنأه فيها بمناسبة حلول عيد الأضحى.بدوره، هنأ محمود عباس، يائير لابيد بمناسبة توليه منصبه، وبحث الاثنان مواصلة التعاون بين الطرفين وضرورة ضمان الهدوء والتهدئة، والتنسيق الأمني بين الطرفين، وذلك تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لكل من إسرائيل ورام الله.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن التمهيد لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكل من إسرائيل ورام الله، كان سببا في اتصال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، بنظيره الفلسطيني، محمود عباس.وفي سياق متصل، كان أمين سر اللجنة التنفيذية الفلسطينية حسين الشيخ، قد أكد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد استقبل مساء الخميس، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.وقال الشيخ إن عباس "أكد على أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات الموقعة، ووقف الإجراءات والممارسات التي تؤدي لتدهور الأوضاع، وتهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة".وكان البيت الأبيض قد أكد أن الرئيس جو بايدن سيجري أول زيارة له إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و16 يوليو/تموز، تشمل السعودية والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

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