https://arabic.sputniknews.com/20220708/بوتين-العقوبات-المفروضة-ضد-روسيا-تسبب-ضررا-أكبر-لمن-يفرضها-1064870702.html
بوتين: العقوبات المفروضة ضد روسيا تسبب ضررا أكبر لمن يفرضها
بوتين: العقوبات المفروضة ضد روسيا تسبب ضررا أكبر لمن يفرضها
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن أصحاب القرار في أوروبا يحاولون استبدال موارد الطاقة الروسية ولكن هذا يؤدي إلى زيادة الأسعار. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T14:04+0000
2022-07-08T14:04+0000
2022-07-08T14:04+0000
روسيا
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وأضاف بوتين: "القيود المفروضة والعقوبات ضد روسيا تسبب ضررا أكبر لمن يفرضها".وقال الرئيس الروسي، إن شركات الطاقة المحلية يجب أن تكون جاهزة للحظر النفطي من قبل الاتحاد الأوروبي، وقد نوقشت آفاق القيود في الاجتماع الأخير في مجمع الوقود والطاقة.وأضاف: "كما تعلمون، قدم الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات أخرى ضد روسيا بما يتعلق بالحظر النفطي. يجب أن تكون الشركات المحلية جاهزة لهذا القرار. تحدثنا عن احتمالات مثل هذه القيود في وقت سابق في الاجتماع الأخير في مجمع الوقود والطاقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220708/الرئيس-البرازيلي-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-لم-تنجح-1064840131.html
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روسيا
بوتين: العقوبات المفروضة ضد روسيا تسبب ضررا أكبر لمن يفرضها
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن أصحاب القرار في أوروبا يحاولون استبدال موارد الطاقة الروسية ولكن هذا يؤدي إلى زيادة الأسعار.
وأضاف بوتين: "القيود المفروضة والعقوبات ضد روسيا تسبب ضررا أكبر لمن يفرضها".
وقال الرئيس الروسي، إن شركات الطاقة المحلية يجب أن تكون جاهزة للحظر النفطي من قبل الاتحاد الأوروبي، وقد نوقشت آفاق القيود في الاجتماع الأخير في مجمع الوقود والطاقة.
وأضاف: "كما تعلمون، قدم الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات أخرى ضد روسيا بما يتعلق بالحظر النفطي. يجب أن تكون الشركات المحلية جاهزة لهذا القرار. تحدثنا عن احتمالات مثل هذه القيود في وقت سابق في الاجتماع الأخير في مجمع الوقود والطاقة".