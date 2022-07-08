https://arabic.sputniknews.com/20220708/بوريس-جونسون-متهم-بإنفاق-مبالغ-طائلة-على-تجديد-منزله-خلال-فترة-حكمه-1064858236.html

بوريس جونسون متهم بإنفاق مبالغ طائلة على تجديد منزله خلال فترة حكمه

بوريس جونسون متهم بإنفاق مبالغ طائلة على تجديد منزله خلال فترة حكمه

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي استقال في اليوم السابق، كان قد أنفق أكثر من 208 آلاف جنيه إسترليني في عام 2020 لتجديد... 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T11:19+0000

2022-07-08T11:19+0000

2022-07-08T11:19+0000

العالم

بوريس جونسون

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وبحسب صحيفة "إندبندنت"، فإن التكلفة الإجمالية للإصلاحات بلغت أكثر من 208 آلاف جنيه، فيما لا يتجاوز المبلغ المخصص لرؤساء الوزراء لهذا الغرض 30 ألف جنيه فقط في السنة.وكان مكتب رئيس الوزراء قد ادعى في وقت سابق أن جونسون قام بذلك على نفقته الخاصة، لكن الوثائق التي وصلت إلى وسائل الإعلام البريطانية أظهرت أن رئيس الوزراء جمع أموالا من حزب المحافظين لتمويل الإصلاح، ليقوم بعدها بسداد الدين ودفع ثمن الإصلاحات من أمواله الخاصة.ومن ضمن أغلى المشتريات كانت أريكتين لغرفة المعيشة بقيمة إجمالية تزيد عن 15 ألف جنيه وثمانية كراسي لغرفة الطعام (أكثر من 11 ألف جنيه) وسجادة غرفة المعيشة (7 آلاف جنيه) ومصباح (6 آلاف جنيه).وبناء على ذلك، فقد أنفق رئيس الوزراء المستقيل أكثر من 78 ألف جنيه إسترليني على غرفة المعيشة وحدها، في حين وصلت تكلفة تجديد غرفة الطعام إلى نحو 32 ألف جنيه إسترليني، والمطبخ في المرتبة الثالثة بنحو 18 ألف جنيه إسترليني، حيث تم إرسال الفاتورة إلى جونسون من قبل شركة "Soane Britain"، المتخصصة في الأثاث المصنوع يدويا.وأعلن بوريس جونسون، الذي خلف تيريزا ماي كرئيسة للوزراء في عام 2019، يوم الخميس، أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين في المملكة المتحدة وسيظل في منصبه حتى تعيين رئيس وزراء جديد.في حين علت أصوات حكومية معارضة تطالبه بمغاردة منصبه على الفور وتعيين زعيم جديد مكانه، دون انتظار مؤتمر الحزب المقرر عقده في الخريف.

https://arabic.sputniknews.com/20220708/حزب-العمال-المعارض-يهدد-جونسون-بسحب-الثقة-إذا-لم-يغادر-على-الفور-1064856232.html

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العالم, بوريس جونسون