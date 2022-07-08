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https://arabic.sputniknews.com/20220708/بيتكوين-في-طريقها-لتسجيل-أفضل-أداء-أسبوعي-منذ-أكتوبر-1064881734.html
بيتكوين في طريقها لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أكتوبر
بيتكوين في طريقها لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أكتوبر
شهد سعر العملة المشفرة بيتكوين ارتدادا معقولا هذا الأسبوع، حيث كان المستثمرون يأملون في انتهاء أسوأ أزمة سيولة في سوق الأصول الافتراضية. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T16:52+0000
2022-07-08T16:52+0000
اقتصاد
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وبحلول اليوم الجمعة، ارتفعت بيتكوين بنحو 11% للأسبوع، وهي في طريقها لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أكتوبر/ تشرين الأول، وفقا لموقع "كوين ميتريكس".ارتفع السعر إلى 22478 دولارا في وقت ما، مرتدا من 17000 دولار في يونيو/ حزيران. في جلسة اليوم تداولت العملة مرتفعة 1% عند 21903 دولارا.قدمت شركة "ثري أروز"، وهي صندوق تحوط يركز على العملات المشفرة، طلب إفلاس الأسبوع الماضي بعد أن كشف الانخفاض الحاد في أسعار العملات الرقمية عن أزمة سيولة في الشركة.كانت هناك مخاوف من أن عدوى السوق يمكن أن تنتشر إلى بورصات أو صناديق تشفير أصغر حجما، ولكن يقول محللون إنه لم يعد هناك المزيد من الدومينو الأكبر والأكثر تأثيرا في الانخفاض.ويرون أنه إذا تمكنت صناعة العملات الرقمية من الاستمرار لمدة شهر دون أخبار سيئة أو حالات إفلاس، فمن "المحتمل جدا" أن يتضاعف هذا حجم السوق.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/عملة-بيتكوين-الرقمية-ترتفع-بأكثر-من12-بالمئة-وتتجاوز-20-ألف-دولار-بعد-انخفاض-حاد-1063885213.html
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اقتصاد

بيتكوين في طريقها لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أكتوبر

16:52 GMT 08.07.2022
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العملة الرقمية الأم بيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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شهد سعر العملة المشفرة بيتكوين ارتدادا معقولا هذا الأسبوع، حيث كان المستثمرون يأملون في انتهاء أسوأ أزمة سيولة في سوق الأصول الافتراضية.
وبحلول اليوم الجمعة، ارتفعت بيتكوين بنحو 11% للأسبوع، وهي في طريقها لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أكتوبر/ تشرين الأول، وفقا لموقع "كوين ميتريكس".
ارتفع السعر إلى 22478 دولارا في وقت ما، مرتدا من 17000 دولار في يونيو/ حزيران. في جلسة اليوم تداولت العملة مرتفعة 1% عند 21903 دولارا.
عملة بيتكوين المشفرة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
بيتكوين ترتفع بأكثر من 12 % وتتجاوز 20 ألف دولار بعد انخفاض حاد
19 يونيو, 21:08 GMT
قدمت شركة "ثري أروز"، وهي صندوق تحوط يركز على العملات المشفرة، طلب إفلاس الأسبوع الماضي بعد أن كشف الانخفاض الحاد في أسعار العملات الرقمية عن أزمة سيولة في الشركة.
كانت هناك مخاوف من أن عدوى السوق يمكن أن تنتشر إلى بورصات أو صناديق تشفير أصغر حجما، ولكن يقول محللون إنه لم يعد هناك المزيد من الدومينو الأكبر والأكثر تأثيرا في الانخفاض.
ويرون أنه إذا تمكنت صناعة العملات الرقمية من الاستمرار لمدة شهر دون أخبار سيئة أو حالات إفلاس، فمن "المحتمل جدا" أن يتضاعف هذا حجم السوق.
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