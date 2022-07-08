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تركيا تدشن مركزا لصيانة المدرعات العسكرية في سلطنة عمان
تركيا تدشن مركزا لصيانة المدرعات العسكرية في سلطنة عمان
أعلنت شركة "FNSS" للصناعات الدفاعية التركية، أمس الخميس، عزمها تدشين مركز صيانة للمدرعات العسكرية التي سلمتها في سلطنة عمان. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T09:09+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول"، صباح اليوم الجمعة، عن الشركة التركية أنها وقّعت اتفاقا مع وزارة الدفاع العمانية يقضي بإنشاء مركز صيانة وإصلاح للمدرعات وذلك ضمن عقد سابق بشأن تلبية احتياجات القوات البرية للسلطنة.وأكدت الشركة التركية أنها ستقوم بالتصميم المعماري للمنشأة العمانية وتزويدها بالمعدات اللازمة وتشغيلها، على أن تكون مسؤولة عن إنشاء البنية التحتية بما يتماشى مع الاحتياجات الإضافية أيضا.ومن المفترض أن تقوم الشركة التركية بتدريب أفراد الجيش العماني على تشغيل المركز العسكري وتقديم خدمات المراقبة والاستشارات، ونقل المعرفة الفنية والإدارية للجيش العماني، فضلا عن مساهمة شركة "FNSS" التركية في دعم وتطوير الصناعات الوطنية العمانية، وتقوية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص للتدريب والعمل.واستكملت الشركة التركية، في آب/أغسطس 2020، تسليم مدرعات "بارس/Pars" العملاقة التركية الصنع إلى سلطنة عمان في إطار عقد أبرم في 20 أيلول/ سبتمبر 2015، حيث قامت بتسليم القوات العمانية 172 مدرعة من طراز "Pars III 8x8" و"Pars III 6x6"، مع الإشارة إلى أنها قد سلمت الدفعة الأولى منتصف عام 2017.​​​​​​​ونجحت الشركة التركية الرائدة في دخول قائمة أفضل 100 شركة منتجة للأسلحة والمعدات العسكرية على مستوى العالم، وذلك بحسب مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، حيث جاءت في المرتبة الـ 98، حيث بلغت ميزانيتها العام الماضي، 374 مليون دولار.
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أخبار العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, سلطنة عمان

تركيا تدشن مركزا لصيانة المدرعات العسكرية في سلطنة عمان

09:09 GMT 08.07.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
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أعلنت شركة "FNSS" للصناعات الدفاعية التركية، أمس الخميس، عزمها تدشين مركز صيانة للمدرعات العسكرية التي سلمتها في سلطنة عمان.
ونقلت وكالة "الأناضول"، صباح اليوم الجمعة، عن الشركة التركية أنها وقّعت اتفاقا مع وزارة الدفاع العمانية يقضي بإنشاء مركز صيانة وإصلاح للمدرعات وذلك ضمن عقد سابق بشأن تلبية احتياجات القوات البرية للسلطنة.
وأكدت الشركة التركية أنها ستقوم بالتصميم المعماري للمنشأة العمانية وتزويدها بالمعدات اللازمة وتشغيلها، على أن تكون مسؤولة عن إنشاء البنية التحتية بما يتماشى مع الاحتياجات الإضافية أيضا.
ومن المفترض أن تقوم الشركة التركية بتدريب أفراد الجيش العماني على تشغيل المركز العسكري وتقديم خدمات المراقبة والاستشارات، ونقل المعرفة الفنية والإدارية للجيش العماني، فضلا عن مساهمة شركة "FNSS" التركية في دعم وتطوير الصناعات الوطنية العمانية، وتقوية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص للتدريب والعمل.
واستكملت الشركة التركية، في آب/أغسطس 2020، تسليم مدرعات "بارس/Pars" العملاقة التركية الصنع إلى سلطنة عمان في إطار عقد أبرم في 20 أيلول/ سبتمبر 2015، حيث قامت بتسليم القوات العمانية 172 مدرعة من طراز "Pars III 8x8" و"Pars III 6x6"، مع الإشارة إلى أنها قد سلمت الدفعة الأولى منتصف عام 2017.​​​​​​​
ونجحت الشركة التركية الرائدة في دخول قائمة أفضل 100 شركة منتجة للأسلحة والمعدات العسكرية على مستوى العالم، وذلك بحسب مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، حيث جاءت في المرتبة الـ 98، حيث بلغت ميزانيتها العام الماضي، 374 مليون دولار.
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