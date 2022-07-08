https://arabic.sputniknews.com/20220708/جاويش-أوغلو-ناقشت-مع-لافروف-آليات-الأمم-المتحدة-بشأن-قضية-الحبوب-1064846801.html
جاويش أوغلو: نتوقع من فنلندا والسويد اتخاذ خطوات ملموسة في إطار المذكرة الموقعة على هامش قمة الناتو
جاويش أوغلو: نتوقع من فنلندا والسويد اتخاذ خطوات ملموسة في إطار المذكرة الموقعة على هامش قمة الناتو
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه ناقش خلال المحادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في إندونيسيا، آلية الأمم المتحدة لتسوية مشكلة الحبوب. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T07:40+0000
2022-07-08T07:40+0000
2022-07-08T07:43+0000
روسيا
العالم
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وأضاف: "ناقشنا ما يمكننا القيام به في إطار آلية الأمم المتحدة المقترحة. نحن على اتصال دائم مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومع الجانب الأوكراني بشأن هذه المسألة. بالأمس أجريت محادثة هاتفية مع زميلي الأوكراني".وحول قضية السويد وفنلندا قال جاويش أوغلو: "تتوقع تركيا من فنلندا والسويد اتخاذ خطوات ملموسة في إطار المذكرة الثلاثية الموقعة على هامش قمة الناتو".حذرت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا عن خطر حدوث أزمة غذائية بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بمنع توريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ورفضت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات.في الوقت نفسه، خلقت سلطات كييف لنفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب، بالإضافة إلى الحرق المتعمد للحبوب في ميناء ماريوبول، أجرت القوات الأوكرانية عمليات بحرية تهدف إلى تلغيم البحر الأسود، مما يمنع بنقل الحبوب إلى الأسواق العالمية بواسطة السفن.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/جاويش-أوغلو-تركيا-تتوقع-خطوات-واضحة-من-السويد-وفنلندا-حول-انضمامهما-للناتو-1064160036.html
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جاويش أوغلو: نتوقع من فنلندا والسويد اتخاذ خطوات ملموسة في إطار المذكرة الموقعة على هامش قمة الناتو
07:40 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 07:43 GMT 08.07.2022) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه ناقش خلال المحادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في إندونيسيا، آلية الأمم المتحدة لتسوية مشكلة الحبوب.
وأضاف: "ناقشنا ما يمكننا القيام به في إطار آلية الأمم المتحدة المقترحة. نحن على اتصال دائم مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومع الجانب الأوكراني بشأن هذه المسألة. بالأمس أجريت محادثة هاتفية مع زميلي الأوكراني".
وحول قضية السويد وفنلندا قال جاويش أوغلو: "تتوقع تركيا من فنلندا والسويد اتخاذ خطوات ملموسة في إطار المذكرة الثلاثية الموقعة على هامش قمة الناتو".
حذرت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا عن خطر حدوث أزمة غذائية بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بمنع توريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ورفضت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات.
في الوقت نفسه، خلقت سلطات كييف لنفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب، بالإضافة إلى الحرق المتعمد للحبوب في ميناء ماريوبول، أجرت القوات الأوكرانية عمليات بحرية تهدف إلى تلغيم البحر الأسود، مما يمنع بنقل الحبوب إلى الأسواق العالمية بواسطة السفن.