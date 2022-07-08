عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220708/جاويش-أوغلو-ناقشت-مع-لافروف-آليات-الأمم-المتحدة-بشأن-قضية-الحبوب-1064846801.html
جاويش أوغلو: نتوقع من فنلندا والسويد اتخاذ خطوات ملموسة في إطار المذكرة الموقعة على هامش قمة الناتو
جاويش أوغلو: نتوقع من فنلندا والسويد اتخاذ خطوات ملموسة في إطار المذكرة الموقعة على هامش قمة الناتو
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه ناقش خلال المحادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في إندونيسيا، آلية الأمم المتحدة لتسوية مشكلة الحبوب. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T07:40+0000
2022-07-08T07:43+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971759_0:205:2915:1844_1920x0_80_0_0_2b2880a0bc337dea850c7b8dca4ed859.jpg
وأضاف: "ناقشنا ما يمكننا القيام به في إطار آلية الأمم المتحدة المقترحة. نحن على اتصال دائم مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومع الجانب الأوكراني بشأن هذه المسألة. بالأمس أجريت محادثة هاتفية مع زميلي الأوكراني".وحول قضية السويد وفنلندا قال جاويش أوغلو: "تتوقع تركيا من فنلندا والسويد اتخاذ خطوات ملموسة في إطار المذكرة الثلاثية الموقعة على هامش قمة الناتو".حذرت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا عن خطر حدوث أزمة غذائية بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بمنع توريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ورفضت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات.في الوقت نفسه، خلقت سلطات كييف لنفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب، بالإضافة إلى الحرق المتعمد للحبوب في ميناء ماريوبول، أجرت القوات الأوكرانية عمليات بحرية تهدف إلى تلغيم البحر الأسود، مما يمنع بنقل الحبوب إلى الأسواق العالمية بواسطة السفن.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/جاويش-أوغلو-تركيا-تتوقع-خطوات-واضحة-من-السويد-وفنلندا-حول-انضمامهما-للناتو-1064160036.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971759_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_27ca760db2c5d23bd7b0989b41da1e2a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

جاويش أوغلو: نتوقع من فنلندا والسويد اتخاذ خطوات ملموسة في إطار المذكرة الموقعة على هامش قمة الناتو

07:40 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 07:43 GMT 08.07.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه ناقش خلال المحادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في إندونيسيا، آلية الأمم المتحدة لتسوية مشكلة الحبوب.
وأضاف: "ناقشنا ما يمكننا القيام به في إطار آلية الأمم المتحدة المقترحة. نحن على اتصال دائم مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومع الجانب الأوكراني بشأن هذه المسألة. بالأمس أجريت محادثة هاتفية مع زميلي الأوكراني".
وحول قضية السويد وفنلندا قال جاويش أوغلو: "تتوقع تركيا من فنلندا والسويد اتخاذ خطوات ملموسة في إطار المذكرة الثلاثية الموقعة على هامش قمة الناتو".
حذرت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا عن خطر حدوث أزمة غذائية بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بمنع توريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ورفضت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات.
في الوقت نفسه، خلقت سلطات كييف لنفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب، بالإضافة إلى الحرق المتعمد للحبوب في ميناء ماريوبول، أجرت القوات الأوكرانية عمليات بحرية تهدف إلى تلغيم البحر الأسود، مما يمنع بنقل الحبوب إلى الأسواق العالمية بواسطة السفن.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
جاويش أوغلو: تركيا تتوقع خطوات واضحة من السويد وفنلندا حول انضمامهما للناتو
24 يونيو, 13:38 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала