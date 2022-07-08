https://arabic.sputniknews.com/20220708/حزب-العمال-المعارض-يهدد-جونسون-بسحب-الثقة-إذا-لم-يغادر-على-الفور-1064856232.html

حزب العمال المعارض يهدد جونسون بسحب الثقة إذا لم يغادر على الفور

حزب العمال المعارض يهدد جونسون بسحب الثقة إذا لم يغادر على الفور

هدد حزب العمال المعارض الرئيسي في بريطانيا، اليوم الجمعة، بالدعوة إلى تصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون لحمله على المغادرة على الفور، بعد أن أجبره... 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T10:16+0000

2022-07-08T10:16+0000

2022-07-08T10:16+0000

العالم

بوريس جونسون

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واستقال جونسون من منصب زعيم حزب المحافظين الحاكم يوم الخميس، بعد موجة من الاستقالات شهدتها حكومته والتي وصلت إلى قرابة 60 استقالة في أقل من 48 ساعة، في إشارة إلى معارضتهم حكمه الذي طغت عليه بالفضائح.لكن رئيس الوزراء البالغ من العمر 58 عاما، والذي اتسمت رئاسته للوزراء لمدة ثلاث سنوات بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتحديات جائحة كوفيد، قال إنه سيبقى في منصبه حتى العثور على خليفته، وفقال لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".وبينما كان المرشحون يستعدون لخوض معركة لاستبدال جونسون، واجه دعوات للمغادرة على الفور وتعيين رئيس وزراء آخر بالوكالة لرئاسة خامس أكبر اقتصاد في العالم في غضون ذلك.وقالت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر، اليوم الجمعة، إنها تهدف إلى إجراء تصويت بحجب الثقة عن البرلمان إذا لم يتخلص حزب المحافظين منه على الفور.وقالت لراديو "بي بي سي": "إنه كاذب مثبت وغارق في الفساد ولا يمكننا أن نتحمله لشهرين آخرين"، مضيفة: "إذا لم يفعلوا ذلك، فسوف ندعو إلى تصويت بحجب الثقة لأنه من الواضح أنه لا يتمتع بثقة مجلس العموم أو الجمهور البريطاني". ولحجب الثقة، سيحتاج هذا الإجراء إلى دعم العشرات من النواب المحافظين، لكن الاستراتيجية محفوفة بالمخاطر لأنها قد تؤدي إلى انتخابات عامة قد ينجم عنها خسارة حزب المحافظين لمقاعدهم في حالة هزيمة جونسون.وكانت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية قد أحصت نحو 60 استقالة لوزراء ومسؤولين في حكومة جونسون خلال 24 ساعة، مع إمكانية ارتفاع العدد خلال الساعات المقبلة، فيما علّل الوزراء المستقيلون قرارهم بـ"فقدان الثقة" في جونسون.

https://arabic.sputniknews.com/20220708/لافروف-بشأن-استقالة-جونسون-غادر-والجميع-قال-إنه-يجب-عزل-روسيا-وفي-النهاية-قام-حزبه-بعزله-شخصيا-1064841842.html

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العالم, بوريس جونسون