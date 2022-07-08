عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220708/حزب-العمال-المعارض-يهدد-جونسون-بسحب-الثقة-إذا-لم-يغادر-على-الفور-1064856232.html
حزب العمال المعارض يهدد جونسون بسحب الثقة إذا لم يغادر على الفور
حزب العمال المعارض يهدد جونسون بسحب الثقة إذا لم يغادر على الفور
هدد حزب العمال المعارض الرئيسي في بريطانيا، اليوم الجمعة، بالدعوة إلى تصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون لحمله على المغادرة على الفور، بعد أن أجبره... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T10:16+0000
2022-07-08T10:16+0000
العالم
بوريس جونسون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064808205_0:571:2387:1913_1920x0_80_0_0_2663f877effaad214c382f73b0114304.jpg
واستقال جونسون من منصب زعيم حزب المحافظين الحاكم يوم الخميس، بعد موجة من الاستقالات شهدتها حكومته والتي وصلت إلى قرابة 60 استقالة في أقل من 48 ساعة، في إشارة إلى معارضتهم حكمه الذي طغت عليه بالفضائح.لكن رئيس الوزراء البالغ من العمر 58 عاما، والذي اتسمت رئاسته للوزراء لمدة ثلاث سنوات بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتحديات جائحة كوفيد، قال إنه سيبقى في منصبه حتى العثور على خليفته، وفقال لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".وبينما كان المرشحون يستعدون لخوض معركة لاستبدال جونسون، واجه دعوات للمغادرة على الفور وتعيين رئيس وزراء آخر بالوكالة لرئاسة خامس أكبر اقتصاد في العالم في غضون ذلك.وقالت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر، اليوم الجمعة، إنها تهدف إلى إجراء تصويت بحجب الثقة عن البرلمان إذا لم يتخلص حزب المحافظين منه على الفور.وقالت لراديو "بي بي سي": "إنه كاذب مثبت وغارق في الفساد ولا يمكننا أن نتحمله لشهرين آخرين"، مضيفة: "إذا لم يفعلوا ذلك، فسوف ندعو إلى تصويت بحجب الثقة لأنه من الواضح أنه لا يتمتع بثقة مجلس العموم أو الجمهور البريطاني". ولحجب الثقة، سيحتاج هذا الإجراء إلى دعم العشرات من النواب المحافظين، لكن الاستراتيجية محفوفة بالمخاطر لأنها قد تؤدي إلى انتخابات عامة قد ينجم عنها خسارة حزب المحافظين لمقاعدهم في حالة هزيمة جونسون.وكانت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية قد أحصت نحو 60 استقالة لوزراء ومسؤولين في حكومة جونسون خلال 24 ساعة، مع إمكانية ارتفاع العدد خلال الساعات المقبلة، فيما علّل الوزراء المستقيلون قرارهم بـ"فقدان الثقة" في جونسون.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/لافروف-بشأن-استقالة-جونسون-غادر-والجميع-قال-إنه-يجب-عزل-روسيا-وفي-النهاية-قام-حزبه-بعزله-شخصيا-1064841842.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064808205_0:258:2387:2048_1920x0_80_0_0_9edcc2027d1468fb4f334190654cde35.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, بوريس جونسون

حزب العمال المعارض يهدد جونسون بسحب الثقة إذا لم يغادر على الفور

10:16 GMT 08.07.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن،10 فبراير 2021
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن،10 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal
تابعنا عبرTelegram
هدد حزب العمال المعارض الرئيسي في بريطانيا، اليوم الجمعة، بالدعوة إلى تصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون لحمله على المغادرة على الفور، بعد أن أجبره تمرد وزاري على الاستقالة.
واستقال جونسون من منصب زعيم حزب المحافظين الحاكم يوم الخميس، بعد موجة من الاستقالات شهدتها حكومته والتي وصلت إلى قرابة 60 استقالة في أقل من 48 ساعة، في إشارة إلى معارضتهم حكمه الذي طغت عليه بالفضائح.
لكن رئيس الوزراء البالغ من العمر 58 عاما، والذي اتسمت رئاسته للوزراء لمدة ثلاث سنوات بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتحديات جائحة كوفيد، قال إنه سيبقى في منصبه حتى العثور على خليفته، وفقال لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
وبينما كان المرشحون يستعدون لخوض معركة لاستبدال جونسون، واجه دعوات للمغادرة على الفور وتعيين رئيس وزراء آخر بالوكالة لرئاسة خامس أكبر اقتصاد في العالم في غضون ذلك.
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع مجموعة العشرين في بالي الاندونيسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
لافروف بشأن استقالة جونسون: غادر والجميع قال إنه يجب عزل روسيا وفي النهاية قام حزبه بعزله شخصيا
05:50 GMT
وقالت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر، اليوم الجمعة، إنها تهدف إلى إجراء تصويت بحجب الثقة عن البرلمان إذا لم يتخلص حزب المحافظين منه على الفور.
وقالت لراديو "بي بي سي": "إنه كاذب مثبت وغارق في الفساد ولا يمكننا أن نتحمله لشهرين آخرين"، مضيفة: "إذا لم يفعلوا ذلك، فسوف ندعو إلى تصويت بحجب الثقة لأنه من الواضح أنه لا يتمتع بثقة مجلس العموم أو الجمهور البريطاني". ولحجب الثقة، سيحتاج هذا الإجراء إلى دعم العشرات من النواب المحافظين، لكن الاستراتيجية محفوفة بالمخاطر لأنها قد تؤدي إلى انتخابات عامة قد ينجم عنها خسارة حزب المحافظين لمقاعدهم في حالة هزيمة جونسون.
وكانت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية قد أحصت نحو 60 استقالة لوزراء ومسؤولين في حكومة جونسون خلال 24 ساعة، مع إمكانية ارتفاع العدد خلال الساعات المقبلة، فيما علّل الوزراء المستقيلون قرارهم بـ"فقدان الثقة" في جونسون.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала