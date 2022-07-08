https://arabic.sputniknews.com/20220708/خامنئي-الغرب-المستكبر-يضعف-يوما-بعد-يوم-في-منطقتنا-والعالم-كله-1064848046.html

خامنئي: الغرب المستكبر يضعف يوما بعد يوم في منطقتنا والعالم كله

خامنئي: الغرب المستكبر يضعف يوما بعد يوم في منطقتنا والعالم كله

قال المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن الغرب المستكبر صار أضعف يوما بعد يوم في منطقتنا الحساسة، وفي كل العالم أخيرا. 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T08:31+0000

2022-07-08T08:31+0000

2022-07-08T08:31+0000

أخبار العالم العربي

وزارة الحج والعمرة السعودية

إيران

خامنئي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/13/1063872436_0:0:2113:1188_1920x0_80_0_0_5d660d89b1a4aa4d285a2c18acb2b5f2.jpg

وذكرت وكالة فارس، صباح اليوم الجمعة، أن ممثل بعثة الحج الإيرانية عبد الفتاح نواب، قد قرأ نداء علي خامنئي إلى حجاج "بيت الله الحرام" من أنحاء العالم الإسلامي بمناسبة موسم الحج.وجاء في نداء خامنئي، أن "الأمة الإسلامية التي يُشاهد الآن نموذج صغير لها في مراسم الحج الرمزية ينبغي لها النهوض للمواجهة بكامل وجودها، والظروف الحالية للعالم والعالم الإسلامي باتت مؤاتية أكثر من أي زمن مضى لمواجهة الخلافات والتفرقة في هذا المسعى القيم".وشدد خامنئي في ندائه، على أن الوعي الذاتي الإسلامي أنشأ ظاهرة مذهلة وإعجازية في قلب العالم الإسلامي، وهي "المقاومة"، حيث تواجه القوى الاستكبارية مأزقا كبيرا في التعامل معها، مشيرا إلى أن الساحة الفلسطينية من التجليات لهذه الظاهرة المذهلة التي استطاعت جر إسرائيل من حالة الهجوم والعربدة إلى حالة الدفاع والارتباك.ولفت المرشد الإيراني الأعلى إلى أن المقاومة تمكنت من فرض هذه المشكلات السياسية والأمنية والاقتصادية الواضحة على إسرائيل الآن، مشيرا إلى "مشاهدة نماذج لامعة أخرى للمقاومة في لبنان والعراق واليمن وبعض النقاط الأخرى بوضوح".وقال خامنئي: "من الطبيعي أن تقلق القوى الاستكبارية وعلى رأسها أمريكا أكثر من مثل هذه التوجه في العالم الإسلامي، وتسخر كل إمكاناتها من أجل التصدي لها".وشدد خامنئي على أن محاولات الغرب تجاه بلاده باءت بالفشل في أغلب الحالات، وأن الغرب المستكبر صار أضعف يوما بعد يوم في منطقة الشرق الأوسط الحساسة.وناشد المرشد الإيراني الأعلى على "عدم الغفلة للحظة واحدة عن كيد العدو، ونضاعف سعينا ويقظتنا"، مؤكدا أن المشاركة في مراسم الحج ومناسكه فرصة عظيمة للتوكل والتضرع، وكذلك التفكر والعزم.

https://arabic.sputniknews.com/20220628/خامنئي-متعجبا-أخبروني-عن-بلد-حدث-فيه-كل-ما-حدث-في-إيران-وبقي-قائما-1064370667.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم العربي, وزارة الحج والعمرة السعودية, إيران, خامنئي