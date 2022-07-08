https://arabic.sputniknews.com/20220708/خبير-صيني-جونسون-دمر-علاقات-لندن-مع-موسكو-وبكين-1064875274.html

خبير صيني: جونسون دمر علاقات لندن مع موسكو وبكين

خبير صيني: جونسون دمر علاقات لندن مع موسكو وبكين

قال أستاذ جامعة سوتشو غاو زيكاي، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي أعلن استقالته، خدم مصالح الولايات المتحدة في كثير من الأحيان على حساب مصالح الشعب... 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T15:16+0000

2022-07-08T15:16+0000

2022-07-08T15:16+0000

العالم

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وأضاف الخبير أن جونسون دمر في الواقع علاقات لندن مع موسكو وبكين، مؤكدا أن رحيله مواتيا للجميع.وأضاف:"على مدى العامين الماضيين، تجاهل جونسون المصالح الوطنية لبريطانيا، وتخلى تماما عن سياسة خارجية مستقلة وكان مستعدا لأن يصبح تابعا للولايات المتحدة، مما ضحى بسياسة لندن الخارجية المستقلة والقدرة على اتخاذ القرارات بشكل مستقل. من وجهة النظر هذه، فإن رحيله جيد للمملكة المتحدة نفسها، بالنسبة للصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، إنه جيد حتى بالنسبة للسلام العالمي".وأشار إلى أنه، على سبيل المثال، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التزم جونسون باستمرار بخطاب شديد القسوة ضد روسيا، وأكد الحاجة إلى العمل العسكري والتصعيد المستمر للصراع، ودعا أيضا إلى تدمير وتقسيم روسيا.وقال: "كل هذه التصريحات ليست على الإطلاق ما يجب أن يقوله زعيم بريطاني مسؤول في وضع طبيعي".وأضاف المحلل أن جونسون زار أوكرانيا مؤخرا مرتين، وفي ذلك الوقت كان قلقا بشأن مشاكل داخلية مختلفة، وكانت الأزمة داخل المملكة المتحدة خطيرة بالفعل، "حاول استخدام الصراع في أوكرانيا لصرف الانتباه عن المشاكل في بلده."أشار المحلل إلى أنه في المستقبل، كل شيء يعتمد على ما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني الجديد سيكون قادرا على وضع مصالح الشعب البريطاني أولا بدلا من الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة.وختم: "يواجه رئيس الوزراء القادم للمملكة المتحدة مهمة صعبة للغاية، لأن البلاد تعاني الآن من التضخم ونقص موارد الطاقة وأزمة مالية خطيرة. من وجهة النظر هذه، يجب أن يبدأوا في التصرف في أقرب وقت ممكن، والأهم من ذلك إقامة علاقات مع روسيا. لأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم في أوروبا أو في العالم بدون روسيا".

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