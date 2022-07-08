https://arabic.sputniknews.com/20220708/دبابات-سينتارو-تسير-نحو-الفناء-إذا-وصلت-إلى-أوكرانيا-1064844555.html
دبابات "سينتارو" تسير نحو الفناء إذا وصلت إلى أوكرانيا
دبابات "سينتارو" تسير نحو الفناء إذا وصلت إلى أوكرانيا
تستمر دول حلف الناتو في تسليم آليات عسكرية متقادمة إلى أوكرانيا. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T07:04+0000
2022-07-08T07:04+0000
2022-07-08T07:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأفادت مصادر إعلامية عن إمكانية تسليم دبابات إيطالية ذات عجلات من طراز "سينتارو" إلى القوات الأوكرانية. ذلك لأن الجيش الإيطالي بصدد سحبها من الخدمة وإحلال دبابات متطورة من طراز "سينتارو 2" محلها.وقالت "روسيسكايا غازيتا" إنه إذا تم تسليم هذه الدبابات إلى القوات الأوكرانية، فلن يطول أمد خدمتها هناك. والسبب هو أن مدافعها عيار 105 ملم ليست مهيأة لمكافحة الدبابات العصرية، ناهيك عن أن قذائف مدافع الآليات المدرعة التابعة للقوات الروسية التي تُجري العملية الخاصة في أوكرانيا، وهي من عيار 30 ملم، تستطيع أن تخترق بسهولة الدروع الرفيعة لدبابات "سينتارو".وثمة مشكلة أخرى تتعلق بالقدرات الحركية لدبابات "سينتارو". فقد أظهرت تجارب أجريت في روسيا أن دبابة "سينتارو" تواجه صعوبات في اجتياز الأراضي الوعرة.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
دبابات "سينتارو" تسير نحو الفناء إذا وصلت إلى أوكرانيا
تابعنا عبر
تستمر دول حلف الناتو في تسليم آليات عسكرية متقادمة إلى أوكرانيا.
وأفادت مصادر إعلامية عن إمكانية تسليم دبابات إيطالية ذات عجلات من طراز "سينتارو" إلى القوات الأوكرانية. ذلك لأن الجيش الإيطالي بصدد سحبها من الخدمة وإحلال دبابات متطورة من طراز "سينتارو 2" محلها.
وقالت
"روسيسكايا غازيتا" إنه إذا تم تسليم هذه الدبابات إلى القوات الأوكرانية، فلن يطول أمد خدمتها هناك. والسبب هو أن مدافعها عيار 105 ملم ليست مهيأة لمكافحة الدبابات العصرية، ناهيك عن أن قذائف مدافع الآليات المدرعة التابعة للقوات الروسية التي تُجري العملية الخاصة في أوكرانيا، وهي من عيار 30 ملم، تستطيع أن تخترق بسهولة الدروع الرفيعة لدبابات "سينتارو".
وثمة مشكلة أخرى تتعلق بالقدرات الحركية لدبابات "سينتارو". فقد أظهرت تجارب أجريت في روسيا أن دبابة "سينتارو" تواجه صعوبات في اجتياز الأراضي الوعرة.