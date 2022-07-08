عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220708/دمشق-تأسف-لرفض-مشروع-القرار-الروسي-بشأن-تمديد-عمل-نقطة-التفتيش-على-الحدود-مع-تركيا-1064888489.html
دمشق تأسف لرفض مشروع القرار الروسي بشأن تمديد عمل نقطة التفتيش على الحدود مع تركيا
دمشق تأسف لرفض مشروع القرار الروسي بشأن تمديد عمل نقطة التفتيش على الحدود مع تركيا
قال سفير سوريا لدى منظمة الأمم المتحدة بسام صباغ، إن بلاده تأسف لرفض مشروع القرار الروسي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بشأن تمديد عمل نقطة التفتيش... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T18:45+0000
2022-07-08T18:54+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101342/53/1013425392_0:118:2049:1270_1920x0_80_0_0_8caf55006b5405be843af08889d8fd8c.jpg
ورفض مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، مشروع القرار المقدم من روسيا بشأن تمديد عمل نقطة التفتيش على الحدود بين سوريا وتركيا.وبحسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك"، فإن القرار لم يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة لاعتماده، حيث صوتت دولتان لصالح القرار، بما في ذلك روسيا، وصوتت ثلاث دول ضده، وامتنعت 10 دول عن التصويت.وينطبق هذا أيضا على إيصال الإمدادات عبر الطرق السورية الداخلية إلى شمال غربي البلاد.وحث النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، دميتري بوليانسكي المجلس على التصويت لصالح مشروع القرار الروسي. وإلا سيكون البديل، بحسب قوله، هو إنهاء آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.هذا وينتهي عمل نقطة تفتيش "باب الهوى" (التي تعمل كجزء من آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا) على الحدود بين تركيا وسوريا في 10 تموز/ يوليو.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/مجلس-الأمن-يرفض-مشروع-قرار-روسيا-بشأن-آلية-إيصال-المساعدات-الإنسانية-إلى-سوريا-1064887249.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101342/53/1013425392_98:0:1949:1388_1920x0_80_0_0_c178bf09d3406999baa1d873b4f5f563.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا

دمشق تأسف لرفض مشروع القرار الروسي بشأن تمديد عمل نقطة التفتيش على الحدود مع تركيا

18:45 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 18:54 GMT 08.07.2022)
© Sputnik . RIA Novosti / الذهاب إلى بنك الصورمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© Sputnik . RIA Novosti
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال سفير سوريا لدى منظمة الأمم المتحدة بسام صباغ، إن بلاده تأسف لرفض مشروع القرار الروسي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بشأن تمديد عمل نقطة التفتيش على الحدود مع تركيا.
ورفض مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، مشروع القرار المقدم من روسيا بشأن تمديد عمل نقطة التفتيش على الحدود بين سوريا وتركيا.
وبحسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك"، فإن القرار لم يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة لاعتماده، حيث صوتت دولتان لصالح القرار، بما في ذلك روسيا، وصوتت ثلاث دول ضده، وامتنعت 10 دول عن التصويت.
وينطبق هذا أيضا على إيصال الإمدادات عبر الطرق السورية الداخلية إلى شمال غربي البلاد.
وحث النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، دميتري بوليانسكي المجلس على التصويت لصالح مشروع القرار الروسي. وإلا سيكون البديل، بحسب قوله، هو إنهاء آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيا بشأن آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا
18:14 GMT
هذا وينتهي عمل نقطة تفتيش "باب الهوى" (التي تعمل كجزء من آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا) على الحدود بين تركيا وسوريا في 10 تموز/ يوليو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала