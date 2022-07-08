https://arabic.sputniknews.com/20220708/دمشق-تأسف-لرفض-مشروع-القرار-الروسي-بشأن-تمديد-عمل-نقطة-التفتيش-على-الحدود-مع-تركيا-1064888489.html
دمشق تأسف لرفض مشروع القرار الروسي بشأن تمديد عمل نقطة التفتيش على الحدود مع تركيا
دمشق تأسف لرفض مشروع القرار الروسي بشأن تمديد عمل نقطة التفتيش على الحدود مع تركيا
قال سفير سوريا لدى منظمة الأمم المتحدة بسام صباغ، إن بلاده تأسف لرفض مشروع القرار الروسي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بشأن تمديد عمل نقطة التفتيش... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T18:45+0000
2022-07-08T18:45+0000
2022-07-08T18:54+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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ورفض مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، مشروع القرار المقدم من روسيا بشأن تمديد عمل نقطة التفتيش على الحدود بين سوريا وتركيا.وبحسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك"، فإن القرار لم يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة لاعتماده، حيث صوتت دولتان لصالح القرار، بما في ذلك روسيا، وصوتت ثلاث دول ضده، وامتنعت 10 دول عن التصويت.وينطبق هذا أيضا على إيصال الإمدادات عبر الطرق السورية الداخلية إلى شمال غربي البلاد.وحث النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، دميتري بوليانسكي المجلس على التصويت لصالح مشروع القرار الروسي. وإلا سيكون البديل، بحسب قوله، هو إنهاء آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.هذا وينتهي عمل نقطة تفتيش "باب الهوى" (التي تعمل كجزء من آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا) على الحدود بين تركيا وسوريا في 10 تموز/ يوليو.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/مجلس-الأمن-يرفض-مشروع-قرار-روسيا-بشأن-آلية-إيصال-المساعدات-الإنسانية-إلى-سوريا-1064887249.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا
دمشق تأسف لرفض مشروع القرار الروسي بشأن تمديد عمل نقطة التفتيش على الحدود مع تركيا
18:45 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 18:54 GMT 08.07.2022) تابعنا عبر
قال سفير سوريا لدى منظمة الأمم المتحدة بسام صباغ، إن بلاده تأسف لرفض مشروع القرار الروسي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بشأن تمديد عمل نقطة التفتيش على الحدود مع تركيا.
ورفض مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، مشروع القرار المقدم من روسيا بشأن تمديد عمل نقطة التفتيش على الحدود بين سوريا وتركيا.
وبحسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك"، فإن القرار لم يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة لاعتماده، حيث صوتت دولتان لصالح القرار، بما في ذلك روسيا، وصوتت ثلاث دول ضده، وامتنعت 10 دول عن التصويت.
وينطبق هذا أيضا على إيصال الإمدادات عبر الطرق السورية
الداخلية إلى شمال غربي البلاد.
وحث النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، دميتري بوليانسكي المجلس على التصويت لصالح مشروع القرار الروسي. وإلا سيكون البديل، بحسب قوله، هو إنهاء آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.
هذا وينتهي عمل نقطة تفتيش "باب الهوى" (التي تعمل كجزء من آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا
) على الحدود بين تركيا وسوريا في 10 تموز/ يوليو.