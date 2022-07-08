https://arabic.sputniknews.com/20220708/رئيس-البعثة-الصحية-التونسية-لا-حجاج-تونسيين-في-مستشفيات-السعودية-1064847899.html
رئيس البعثة الصحية التونسية: لا حجاج تونسيين في مستشفيات السعودية
رئيس البعثة الصحية التونسية: لا حجاج تونسيين في مستشفيات السعودية
أعلن رئيس البعثة الصحية للحجاج التونسيين، الدكتور شكري حمودة، عدم إقامة أي حاج من الحجاج التونسيين في مستشفيات السعودية، مشددا على أن حالة الجميع مستقرة. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T08:24+0000
2022-07-08T08:24+0000
2022-07-08T08:24+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064694086_0:99:1800:1112_1920x0_80_0_0_db69eae57ba1c889fdb776dbba9493c2.jpg
ونقل موقع راديو "الشمس إف إم" تصريحات حمودة الذي قال إنه "تم تحويل 54 حاجا للمستشفيات في السعودية خلال الفترة الأخيرة، وجميهم لديهم أمراض على غرار السكري والقلب والشرايين أو إرهاق".وبحسب البيانات التونسية، منذ انطلاق موسم الحج في السعودية تم تسجيل وصول 5169 حاجا قادمين من تونس عبر 20 رحلة جوية، جميعهم موجودون في مكة المكرمة حيث أن 2800 منهم مقيمين في منطقة الغزة في مكة المكرمة، و730 منهم في منطقة أجياد، و480 منهم في منطقة الأبراج، و1159 منهم في منطقة المسفلة.وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، أن "أكثر من 358 ألف حاج وحاجة وصلوا إلى المدينة المنورة عبر المنافذ الجوية والبرية من جنسيات شتى".وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس): "ذكرت أرقام أوردتها وزارة الحج والعمرة أن ما يربو على 289 ألف حاج وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064694086_93:0:1708:1211_1920x0_80_0_0_216d2ed3f901a9c45f630320875bef0e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
رئيس البعثة الصحية التونسية: لا حجاج تونسيين في مستشفيات السعودية
تابعنا عبر
أعلن رئيس البعثة الصحية للحجاج التونسيين، الدكتور شكري حمودة، عدم إقامة أي حاج من الحجاج التونسيين في مستشفيات السعودية، مشددا على أن حالة الجميع مستقرة.
ونقل موقع راديو "الشمس إف إم"
تصريحات حمودة الذي قال إنه "تم تحويل 54 حاجا للمستشفيات في السعودية خلال الفترة الأخيرة، وجميهم لديهم أمراض على غرار السكري والقلب والشرايين أو إرهاق".
وبحسب البيانات التونسية، منذ انطلاق موسم الحج في السعودية تم تسجيل وصول 5169 حاجا قادمين من تونس عبر 20 رحلة جوية، جميعهم موجودون في مكة المكرمة حيث أن 2800 منهم مقيمين في منطقة الغزة في مكة المكرمة، و730 منهم في منطقة أجياد، و480 منهم في منطقة الأبراج، و1159 منهم في منطقة المسفلة.
وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، أن "أكثر من 358 ألف حاج وحاجة وصلوا إلى المدينة المنورة عبر المنافذ الجوية والبرية من جنسيات شتى".
وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس
): "ذكرت أرقام أوردتها وزارة الحج والعمرة أن ما يربو على 289 ألف حاج وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام".