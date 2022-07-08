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رئيس وزراء اليابان: شينزو آبي في حالة خطيرة للغاية
رئيس وزراء اليابان: شينزو آبي في حالة خطيرة للغاية
أدان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الهجوم الذي تعرض له رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، واصفا أياه بـ"العمل الهمجي". 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T07:19+0000
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وحسب "فرانس برس"، قال كيشيدا للصحفيين بعد وصوله إلى طوكيو بطائرة هليكوبتر بعد جولته الانتخابية، إن "آبي يقاتل من أجل الحفاظ على حياته بعد إطلاق النار عليه".وأضاف: "تعرض رئيس الوزراء السابق شينزو آبي لهجوم بالرصاص وقد أبلغت أنه في حالة خطيرة للغاية".ووصف رئيس الوزراء الياباني الهجوم بأنه "عمل همجي"، مشددا بأنه لا يغتفر على الإطلاق، وأنه يدين هذا الهجوم بأشد العبارات.وكانت وسائل إعلام يابانية قد ذكرت أن شينزو آبي، أصيب برصاصة في رقبته من الجهة اليمنى خلال الهجوم، وبعد ذلك ظهر نزيف حاد، بالإضافة إلى تعرضه إلى نزيف في المنطقة اليسرى من الصدر.وقالت الشرطة إن رئيس الوزراء السابق آبي فقد وعيه على الفور بعد الهجوم، حيث تم نقله على الفور من مكان الحادث وساءت حالته الصحية أكثر وباتت حرجة خلال عملية النقل إلى المستشفى.وبحسب مصادر طبية، تعرض آبي خلال عملية النقل إلى سكتة قلبية ورئوية حادة وهو موجود حاليا في مستشفى جامعة محافظة نارا.يأتي إطلاق النار على السياسي الأكثر شهرة في البلاد على الرغم من قوانين الأسلحة الصارمة في اليابان ومع الحملة الانتخابية الجارية قبل انتخابات مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
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رئيس وزراء اليابان: شينزو آبي في حالة خطيرة للغاية
07:19 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 07:25 GMT 08.07.2022) تابعنا عبر
أدان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الهجوم الذي تعرض له رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، واصفا أياه بـ"العمل الهمجي".
وحسب "فرانس برس"، قال كيشيدا للصحفيين بعد وصوله إلى طوكيو بطائرة هليكوبتر بعد جولته الانتخابية، إن "آبي يقاتل من أجل الحفاظ على حياته بعد إطلاق النار عليه".
وأضاف: "تعرض رئيس الوزراء السابق شينزو آبي لهجوم بالرصاص وقد أبلغت أنه في حالة خطيرة للغاية".
وتابع: "أدعو الله أن يبقي رئيس الوزراء السابق آبي على قيد الحياة".
ووصف رئيس الوزراء الياباني الهجوم بأنه "عمل همجي"، مشددا بأنه لا يغتفر على الإطلاق، وأنه يدين هذا الهجوم بأشد العبارات.
وكانت وسائل إعلام يابانية قد ذكرت أن شينزو آبي
، أصيب برصاصة في رقبته من الجهة اليمنى خلال الهجوم، وبعد ذلك ظهر نزيف حاد، بالإضافة إلى تعرضه إلى نزيف في المنطقة اليسرى من الصدر.
وقالت الشرطة إن رئيس الوزراء السابق آبي فقد وعيه على الفور بعد الهجوم، حيث تم نقله على الفور من مكان الحادث وساءت حالته الصحية أكثر وباتت حرجة خلال عملية النقل إلى المستشفى.
وبحسب مصادر طبية، تعرض آبي خلال عملية النقل إلى سكتة قلبية ورئوية حادة وهو موجود حاليا في مستشفى جامعة محافظة نارا.
يأتي إطلاق النار على السياسي الأكثر شهرة في البلاد على الرغم من قوانين الأسلحة الصارمة في اليابان ومع الحملة الانتخابية الجارية قبل انتخابات مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل.