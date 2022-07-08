عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220708/رجل-يخرج-من-السجن-قبل-يومين-بعفو-رئاسي-يقتل-آخر-بسبب-خروف-العيد-1064851375.html
رجل يخرج من السجن قبل يومين بعفو رئاسي يقتل آخر بسبب "خروف العيد"
رجل يخرج من السجن قبل يومين بعفو رئاسي يقتل آخر بسبب "خروف العيد"
لم يمضِ سوى يومين فقط على خروجه من السجن بعفو رئاسي، أقدم جزائري في ولاية قالمة شمال شرقي البلاد على قتل تاجر أغنام بسبب محاولة سرقة خروف لأضحية العيد. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T09:06+0000
2022-07-08T09:06+0000
الجزائر
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102165/87/1021658736_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_9fde5f4bc335ff91751de5ab0968156d.jpg
وبحسب صحيفة "آخر ساعة" الجزائرية، وقعت الجريمة أمس الخميس، وراح ضحيتها رجل في سوق المواشي بالمنطقة الصناعية في مدينة قالمة.ووقعت الجريمة عقب شجار نشب بين القاتل والضحية البالغ من العمر 50 سنة.وأقدم القاتل على طعن البائع عدة طعنات بسكين في أنحاء الجسد، ليتم نقله إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجروحه البالغة.يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد أصدر الاثنين الماضي، 5 مراسيم عفوٍ لصالح آلاف المساجين من عدة فئات، بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي في 5 يوليو (تموز) 1962.وتتراوح مراسيم العفو الرئاسي بين الإفراج وتخفيف العقوبة.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/مقتل-راعي-أغنام-هندي-بـنطحة-خروف-في-الكويت-1053765429.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102165/87/1021658736_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_a6c4d413b0846a7ee27d72a5a029cf89.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجزائر, مجتمع

رجل يخرج من السجن قبل يومين بعفو رئاسي يقتل آخر بسبب "خروف العيد"

09:06 GMT 08.07.2022
© AFP 2022 / Christof Stacheخروف في بافاريا، ألمانيا
خروف في بافاريا، ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / Christof Stache
تابعنا عبرTelegram
لم يمضِ سوى يومين فقط على خروجه من السجن بعفو رئاسي، أقدم جزائري في ولاية قالمة شمال شرقي البلاد على قتل تاجر أغنام بسبب محاولة سرقة خروف لأضحية العيد.
وبحسب صحيفة "آخر ساعة" الجزائرية، وقعت الجريمة أمس الخميس، وراح ضحيتها رجل في سوق المواشي بالمنطقة الصناعية في مدينة قالمة.
ووقعت الجريمة عقب شجار نشب بين القاتل والضحية البالغ من العمر 50 سنة.
وكان الضحية قد اكتشف عملية سرقة خروف من أغنامه المعروضة للبيع، ليدخل في سجال مع السارق الذي قالت مصادر أمنية بأنه مستفيد من العفو الرئاسي الأخير.
وأقدم القاتل على طعن البائع عدة طعنات بسكين في أنحاء الجسد، ليتم نقله إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجروحه البالغة.
خروف في بافاريا، ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
مقتل راعي أغنام هندي بـ"نطحة" خروف في الكويت
10 ديسمبر 2021, 07:37 GMT
يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد أصدر الاثنين الماضي، 5 مراسيم عفوٍ لصالح آلاف المساجين من عدة فئات، بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي في 5 يوليو (تموز) 1962.
وتتراوح مراسيم العفو الرئاسي بين الإفراج وتخفيف العقوبة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала