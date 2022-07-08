https://arabic.sputniknews.com/20220708/رجل-يخرج-من-السجن-قبل-يومين-بعفو-رئاسي-يقتل-آخر-بسبب-خروف-العيد-1064851375.html
رجل يخرج من السجن قبل يومين بعفو رئاسي يقتل آخر بسبب "خروف العيد"
رجل يخرج من السجن قبل يومين بعفو رئاسي يقتل آخر بسبب "خروف العيد"
لم يمضِ سوى يومين فقط على خروجه من السجن بعفو رئاسي، أقدم جزائري في ولاية قالمة شمال شرقي البلاد على قتل تاجر أغنام بسبب محاولة سرقة خروف لأضحية العيد. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T09:06+0000
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2022-07-08T09:06+0000
الجزائر
مجتمع
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وبحسب صحيفة "آخر ساعة" الجزائرية، وقعت الجريمة أمس الخميس، وراح ضحيتها رجل في سوق المواشي بالمنطقة الصناعية في مدينة قالمة.ووقعت الجريمة عقب شجار نشب بين القاتل والضحية البالغ من العمر 50 سنة.وأقدم القاتل على طعن البائع عدة طعنات بسكين في أنحاء الجسد، ليتم نقله إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجروحه البالغة.يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد أصدر الاثنين الماضي، 5 مراسيم عفوٍ لصالح آلاف المساجين من عدة فئات، بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي في 5 يوليو (تموز) 1962.وتتراوح مراسيم العفو الرئاسي بين الإفراج وتخفيف العقوبة.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/مقتل-راعي-أغنام-هندي-بـنطحة-خروف-في-الكويت-1053765429.html
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الجزائر, مجتمع
رجل يخرج من السجن قبل يومين بعفو رئاسي يقتل آخر بسبب "خروف العيد"
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لم يمضِ سوى يومين فقط على خروجه من السجن بعفو رئاسي، أقدم جزائري في ولاية قالمة شمال شرقي البلاد على قتل تاجر أغنام بسبب محاولة سرقة خروف لأضحية العيد.
وبحسب صحيفة "آخر ساعة" الجزائرية
، وقعت الجريمة أمس الخميس، وراح ضحيتها رجل في سوق المواشي بالمنطقة الصناعية في مدينة قالمة.
ووقعت الجريمة عقب شجار نشب بين القاتل والضحية البالغ من العمر 50 سنة.
وكان الضحية قد اكتشف عملية سرقة خروف من أغنامه المعروضة للبيع، ليدخل في سجال مع السارق الذي قالت مصادر أمنية بأنه مستفيد من العفو الرئاسي الأخير.
وأقدم القاتل على طعن البائع عدة طعنات بسكين في أنحاء الجسد، ليتم نقله إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجروحه البالغة.
10 ديسمبر 2021, 07:37 GMT
يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد أصدر الاثنين الماضي، 5 مراسيم عفوٍ لصالح آلاف المساجين من عدة فئات، بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي في 5 يوليو (تموز) 1962.
وتتراوح مراسيم العفو الرئاسي بين الإفراج وتخفيف العقوبة.