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https://arabic.sputniknews.com/20220708/رحيل-الرئيس-الأنغولي-السابق-دوس-سانتوس-عن-عمر-يناهز-79-عاما-1064864173.html
رحيل الرئيس الأنغولي السابق دوس سانتوس عن عمر يناهز 79 عاما
رحيل الرئيس الأنغولي السابق دوس سانتوس عن عمر يناهز 79 عاما
أعلنت الحكومة الأنغولية، اليوم الجمعة، وفاة الرئيس الأنغولي السابق (1979-2017)، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، عن عمر يناهز 79 عاما. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T13:03+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الحكومة الذي نشر على شبكات التواصل الاجتماعي: "بشعور من الألم والحزن الشديدين، ننعي وفاة رئيس الجمهورية السابق، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، التي حدثت اليوم ... في إسبانيا بعد صراع طويل مع المرض".يذكر أن دوس سانتوس الذي حكم ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا لما يقرب من أربعة عقود، كان يتلقى علاجا في مستشفى في برشلونة.
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العالم

رحيل الرئيس الأنغولي السابق دوس سانتوس عن عمر يناهز 79 عاما

13:03 GMT 08.07.2022
© AP Photo / Emilio Morenattiزوجان يشاهدان غروب الشمس على شاطئ في برشلونة، إسبانيا، 8 يناير 2022.
زوجان يشاهدان غروب الشمس على شاطئ في برشلونة، إسبانيا، 8 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
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أعلنت الحكومة الأنغولية، اليوم الجمعة، وفاة الرئيس الأنغولي السابق (1979-2017)، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، عن عمر يناهز 79 عاما.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الحكومة الذي نشر على شبكات التواصل الاجتماعي: "بشعور من الألم والحزن الشديدين، ننعي وفاة رئيس الجمهورية السابق، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، التي حدثت اليوم ... في إسبانيا بعد صراع طويل مع المرض".
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10:50 GMT
يذكر أن دوس سانتوس الذي حكم ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا لما يقرب من أربعة عقود، كان يتلقى علاجا في مستشفى في برشلونة.
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