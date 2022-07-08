https://arabic.sputniknews.com/20220708/رحيل-الرئيس-الأنغولي-السابق-دوس-سانتوس-عن-عمر-يناهز-79-عاما-1064864173.html
رحيل الرئيس الأنغولي السابق دوس سانتوس عن عمر يناهز 79 عاما
رحيل الرئيس الأنغولي السابق دوس سانتوس عن عمر يناهز 79 عاما
أعلنت الحكومة الأنغولية، اليوم الجمعة، وفاة الرئيس الأنغولي السابق (1979-2017)، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، عن عمر يناهز 79 عاما. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T13:03+0000
2022-07-08T13:03+0000
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العالم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الحكومة الذي نشر على شبكات التواصل الاجتماعي: "بشعور من الألم والحزن الشديدين، ننعي وفاة رئيس الجمهورية السابق، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، التي حدثت اليوم ... في إسبانيا بعد صراع طويل مع المرض".يذكر أن دوس سانتوس الذي حكم ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا لما يقرب من أربعة عقود، كان يتلقى علاجا في مستشفى في برشلونة.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/نائب-وزير-الخارجية-في-حكومة-طالبان-ندعو-لإدماج-نساء-أفغانستان-في-الدوائر-الحكومية-1064857898.html
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العالم
رحيل الرئيس الأنغولي السابق دوس سانتوس عن عمر يناهز 79 عاما
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أعلنت الحكومة الأنغولية، اليوم الجمعة، وفاة الرئيس الأنغولي السابق (1979-2017)، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، عن عمر يناهز 79 عاما.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الحكومة الذي نشر على شبكات التواصل الاجتماعي: "بشعور من الألم والحزن الشديدين، ننعي وفاة رئيس الجمهورية السابق، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، التي حدثت اليوم ... في إسبانيا بعد صراع طويل مع المرض".
يذكر أن دوس سانتوس الذي حكم ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا لما يقرب من أربعة عقود، كان يتلقى علاجا في مستشفى في برشلونة.