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https://arabic.sputniknews.com/20220708/رد-فعل-مؤثر-لفتاة-تلتقي-بوالدها-بعدما-قضى-8-سنوات-في-السجن-فيديو-1064855401.html
رد فعل مؤثر لفتاة تلتقي بوالدها بعدما قضى 8 سنوات في السجن... فيديو
رد فعل مؤثر لفتاة تلتقي بوالدها بعدما قضى 8 سنوات في السجن... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة مؤثرة لفتاة أمريكية صغيرة تلتقي بوالدها بعد خروجه من السجن. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T10:02+0000
2022-07-08T10:07+0000
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وأوضح ناشرو المقطع أن الأب كان ضمن عناصر مشاة البحرية الأمريكية، وبعد تعافيه من مرض في القلب، أدمن حبوب مسكنات الألم مما أدى به إلى السجن عندما كانت ابنته تبلغ من العمر بضعة أشهر فقط.قضى الرجل فترة عقوبة بالسجن امتدت إلى 8 سنوات ونصف سنوات، ويظهر هذا المقطع لقاء الأب بابنته بعد هذه الفترة الطويلة من الغياب.
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رد فعل مؤثر لفتاة تلتقي بوالدها بعدما قضى 8 سنوات في السجن... فيديو

10:02 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 10:07 GMT 08.07.2022)
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الرئيس الروسي يرد على رسالة طفلة سورية لقبته بـ أبو علي بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة مؤثرة لفتاة أمريكية صغيرة تلتقي بوالدها بعد خروجه من السجن.
وأوضح ناشرو المقطع أن الأب كان ضمن عناصر مشاة البحرية الأمريكية، وبعد تعافيه من مرض في القلب، أدمن حبوب مسكنات الألم مما أدى به إلى السجن عندما كانت ابنته تبلغ من العمر بضعة أشهر فقط.
قضى الرجل فترة عقوبة بالسجن امتدت إلى 8 سنوات ونصف سنوات، ويظهر هذا المقطع لقاء الأب بابنته بعد هذه الفترة الطويلة من الغياب.
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