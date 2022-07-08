https://arabic.sputniknews.com/20220708/روسيا-تستخدم-حق-النقض-ضد-قرار-مجلس-الأمن-الدولي-الخاص-بمرور-المساعدات-إلى-سوريا-دون-موافقة-دمشق-1064883979.html

روسيا تستخدم حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بمرور المساعدات إلى سوريا دون موافقة دمشق

روسيا تستخدم حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بمرور المساعدات إلى سوريا دون موافقة دمشق

استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" في حين امتنعت الصين عن التصويت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، للتصويت على مشروع قرار غربي لتمديد آلية المساعدة عبر... 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T17:27+0000

2022-07-08T17:27+0000

2022-07-08T17:44+0000

روسيا

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102038/77/1020387777_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_240dbc63e9fb24034b1246c3e9bf80a9.jpg

وناقش مجلس الأمن الدولي تمديد تفويضه لنقل المساعدات عبر الحدود السورية دون موافقة دمشق، حيث تسعى روسيا إلى التمديد لستة أشهر بينما تريد الدول الغربية سنة كاملة.وصاغت النرويج وإيرلندا، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة، مشروع قرار يمدد التفويض حتى 10 يوليو 2023. مرت قرابة 10 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبر باب الهوى العام الماضي متجهة إلى منطقة إدلب، شمال غربي سوريا، التي يسيطر عليها المتمردون. وهو المعبر الوحيد الذي يمكن من خلاله إدخال المساعدات إلى إدلب دون التنقل في المناطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة السورية.ويدعو القرار، "جميع الأطراف إلى ضمان وصول كامل وآمن ودون عوائق من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك عبر الخطوط، لتسليم المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا". وقد ألمحت روسيا، العضو في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو)، في الأشهر الأخيرة إلى أنها ستعارض التمديد، بعد أن فرضت بالفعل خفضا في عدد المعابر الحدودية المسموح بها على أساس أنها تنتهك سيادة سوريا. ووفقا لدبلوماسيين، طرحت روسيا في النهاية مشروع قرارها الخاص بها على الطاولة، والذي يتضمن تمديدًا لمدة ستة أشهر.في محاولة لإقناع موسكو، أدخلت النرويج وأيرلندا عدة تعديلات تتعلق بشفافية الشحنات الإنسانية، والمساهمات المحتملة في إعادة إعمار سوريا، والحاجة إلى تطوير إيصال المساعدات عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة. لطالما دعت روسيا الغرب إلى المشاركة في إعادة إعمار سوريا، لكن بعض أعضاء المجلس، ومنهم فرنسا، رفضوا حتى يتم تفعيل الإصلاحات السياسية.ومع ذلك، خلال اجتماع لمجلس الأمن في يونيو/ حزيران، عرضت غالبية الدول - بما في ذلك الولايات المتحدة، دعمها لتمويل ما يسمى بـ "مشاريع التعافي المبكر" في سوريا. في هذا السياق، يدعو قرار النرويج وأيرلندا إلى "المزيد من المبادرات الدولية لتوسيع الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والمأوى ومشاريع الإنعاش المبكر".

https://arabic.sputniknews.com/20220707/مجلس-الأمن-الدولي-يصوت-على-تمديد-نقل-المساعدات-إلى-سوريا-دون-موافقة-دمشق-1064826214.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار سوريا اليوم