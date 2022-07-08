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https://arabic.sputniknews.com/20220708/شاومي-12-إس-ألترا-يظهر-في-الأسواق-1064868856.html
شاومي "12 إس ألترا" يظهر في الأسواق
شاومي "12 إس ألترا" يظهر في الأسواق
تم الإعلان رسميا عن إطلاق هاتف شاومي "12 إس ألترا" في أحد متاجر الصين. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T13:32+0000
2022-07-08T13:32+0000
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وفقا للإعلام الرسمي، فإن الهاتف يتميز بشاشة قياس 6.73 بوصة بدقة 3200 × 1440 بكسل، وبطارية 4860 مللي أمبير في الساعة.يدعم الهاتف الذكي الشحن السلكي 67 واط، والشحن اللاسلكي 50 واط، والشحن اللاسلكي العكسي 10 واط.تضع شاومي هاتف "12 إس ألترا" كأفضل هاتف مزود بكاميرا مطورة بدقة 50 ميغا بكسل بالتعاون مع شركة سوني، وتدعم جميع العدسات تسجيل فيديو بدقة 8 كي.
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شاومي "12 إس ألترا" يظهر في الأسواق

13:32 GMT 08.07.2022
© Sputnik . Jon Russellشاومي
شاومي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© Sputnik . Jon Russell
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تم الإعلان رسميا عن إطلاق هاتف شاومي "12 إس ألترا" في أحد متاجر الصين.
وفقا للإعلام الرسمي، فإن الهاتف يتميز بشاشة قياس 6.73 بوصة بدقة 3200 × 1440 بكسل، وبطارية 4860 مللي أمبير في الساعة.
يدعم الهاتف الذكي الشحن السلكي 67 واط، والشحن اللاسلكي 50 واط، والشحن اللاسلكي العكسي 10 واط.
تضع شاومي هاتف "12 إس ألترا" كأفضل هاتف مزود بكاميرا مطورة بدقة 50 ميغا بكسل بالتعاون مع شركة سوني، وتدعم جميع العدسات تسجيل فيديو بدقة 8 كي.
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