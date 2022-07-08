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https://arabic.sputniknews.com/20220708/شمخاني-يؤكد-ضرورة-حل-الخلافات-بين-دول-المنطقة-عبر-الحوار-1064843768.html
شمخاني يؤكد ضرورة حل الخلافات بين دول المنطقة عبر الحوار
شمخاني يؤكد ضرورة حل الخلافات بين دول المنطقة عبر الحوار
شدّد علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الجمعة، على ضرورة حل الخلافات بين دول المنطقة من خلال الحوار وتجنب العنف. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T06:39+0000
2022-07-08T06:39+0000
إيران
أرمينيا
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وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات شمخاني جاءت خلال لقائه برئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، في يريفان، أمس، والذي أكد خلالها أن المنطقة بحاجة كبيرة لدفع العلاقات الثنائية وخفض حدة التوتر، والعمل على صيانة الاستقرار الإقليمي دون تدخل القوى الأجنبية.وأشار علي شمخاني إلى أن أي توتر في المنطقة يمهد لحضور ولعب دول من خارج الإقليم دورا في هذا الشأن، معربا عن ارتياحه لرفع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بمستوى إرادة قادة البلدين في توسيع نطاق العلاقات الشاملة.وطالب شمخاني الجانب الأرميني بضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقيات المبرمة بين بلاده وأرمينيا، وتسريع وتيرة استكمال المشاريع المشتركة.ومن جانبه، رحب رئيس وزراء أرمينيا بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مؤكدا أن العلاقات الثنائية جيدة وتمضي نحو آفاق أرحب، مشيرا إلى ضرورة تطوير العلاقات في المجالات كافة، معلنًا ترحيب بلاده بمشاركة الشركات الإيرانية بمشاريع البنى التحتية.وأعرب نيكول باشينيان عن استعداد يريفان لتعزيز التعاون الشامل على أساس صيانة مصالح ورفاه الشعبين الإيراني والأرميني.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/إيران-نأمل-أن-تؤدي-المفاوضات-بين-أرمينيا-وأذربيجان-إلى-سلام-دائم-بينهما-1064836224.html
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إيران, أرمينيا, أخبار العالم الآن

شمخاني يؤكد ضرورة حل الخلافات بين دول المنطقة عبر الحوار

06:39 GMT 08.07.2022
© AP Photo / Ebrahim Norooziالأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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شدّد علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الجمعة، على ضرورة حل الخلافات بين دول المنطقة من خلال الحوار وتجنب العنف.
وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات شمخاني جاءت خلال لقائه برئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، في يريفان، أمس، والذي أكد خلالها أن المنطقة بحاجة كبيرة لدفع العلاقات الثنائية وخفض حدة التوتر، والعمل على صيانة الاستقرار الإقليمي دون تدخل القوى الأجنبية.
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
إيران: نأمل أن تؤدي المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان إلى سلام دائم بينهما
أمس, 19:58 GMT
وأشار علي شمخاني إلى أن أي توتر في المنطقة يمهد لحضور ولعب دول من خارج الإقليم دورا في هذا الشأن، معربا عن ارتياحه لرفع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بمستوى إرادة قادة البلدين في توسيع نطاق العلاقات الشاملة.
وطالب شمخاني الجانب الأرميني بضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقيات المبرمة بين بلاده وأرمينيا، وتسريع وتيرة استكمال المشاريع المشتركة.
ومن جانبه، رحب رئيس وزراء أرمينيا بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مؤكدا أن العلاقات الثنائية جيدة وتمضي نحو آفاق أرحب، مشيرا إلى ضرورة تطوير العلاقات في المجالات كافة، معلنًا ترحيب بلاده بمشاركة الشركات الإيرانية بمشاريع البنى التحتية.
وأعرب نيكول باشينيان عن استعداد يريفان لتعزيز التعاون الشامل على أساس صيانة مصالح ورفاه الشعبين الإيراني والأرميني.
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