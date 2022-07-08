https://arabic.sputniknews.com/20220708/طائرة-مسيرة-أوكرانية-تطلق-النار-على-نقطة-حدودية-ومحطة-وقود-في-منطقة-بريانسك-1064882080.html
طائرة مسيرة أوكرانية تطلق النار على نقطة حدودية ومحطة وقود في منطقة بريانسك والدفاع الروسي يسقطها
طائرة مسيرة أوكرانية تطلق النار على نقطة حدودية ومحطة وقود في منطقة بريانسك والدفاع الروسي يسقطها
قال حاكم بريانسك ألكسندر بوغوماز إن طائرة من دون طيار أوكرانية أطلقت النار على نقطة حدودية ومحطة وقود في منطقة بريانسك، دون سقوط ضحايا أو جرحى. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T16:59+0000
2022-07-08T16:59+0000
2022-07-08T17:07+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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كتب بوغوماز في قناته على "تيلغرام": "اليوم ، دخلت الطائرات الأوكرانية بلا طيار المجال الجوي لمنطقتنا مرتين".وأضاف: "أطلقت الطائرة بدون طيار النار على نقطة حدودية لقرية تشيرنوزمني ومحطة الوقود في قرية نوفي يوركوفيتشي، مقاطعة كليموفسكي. ولم تقع إصابات، وأعيان مدنية لم تصب بأذى، ولكن لحقت أضرار بسقف محطة الوقود، والخدمات التشغيلية تتخذ كافة الإجراءات اللازمة" . وتابع: "أنه وفقًا للمعلومات الأولية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية طائرة بدون طيار في حوالي الساعة 3 مساءً في منطقة كاراتشيفسكي.وأشار المحافظ إلى أن الجيش وممثلي الخدمات الخاصة يعملون في الموقع ولم تقع إصابات ولا أضرار.وأكد الحاكم أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت الطائرة بدون طيار في منطقة بريانسك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة أوكرانية تطلق النار على نقطة حدودية ومحطة وقود في منطقة بريانسك والدفاع الروسي يسقطها
16:59 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 17:07 GMT 08.07.2022) تابعنا عبر
قال حاكم بريانسك ألكسندر بوغوماز إن طائرة من دون طيار أوكرانية أطلقت النار على نقطة حدودية ومحطة وقود في منطقة بريانسك، دون سقوط ضحايا أو جرحى.
كتب بوغوماز في قناته على "تيلغرام": "اليوم ، دخلت الطائرات الأوكرانية بلا طيار المجال الجوي لمنطقتنا مرتين".
وأضاف: "أطلقت الطائرة بدون طيار النار على نقطة حدودية لقرية تشيرنوزمني ومحطة الوقود في قرية نوفي يوركوفيتشي، مقاطعة كليموفسكي. ولم تقع إصابات، وأعيان مدنية لم تصب بأذى، ولكن لحقت أضرار بسقف محطة الوقود، والخدمات التشغيلية تتخذ كافة الإجراءات اللازمة" .
وتابع: "أنه وفقًا للمعلومات الأولية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية طائرة بدون طيار في حوالي الساعة 3 مساءً في منطقة كاراتشيفسكي.
وأشار المحافظ إلى أن الجيش وممثلي الخدمات الخاصة يعملون في الموقع ولم تقع إصابات ولا أضرار.
وأكد الحاكم أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت الطائرة بدون طيار في منطقة بريانسك.