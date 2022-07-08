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https://arabic.sputniknews.com/20220708/طفل-برازيلي-يحصد-ملايين-المشاهدات-لقدرته-المدهشة-على-تنطيط-الكرة-لفترة-قياسية-فيديو-1064874647.html
طفل برازيلي يحصد ملايين المشاهدات لقدرته المدهشة على "تنطيط" الكرة لفترة قياسية... فيديو
طفل برازيلي يحصد ملايين المشاهدات لقدرته المدهشة على "تنطيط" الكرة لفترة قياسية... فيديو
أبهر طفل برازيلي ملايين المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن موهبته مع كرة ‏القدم.‏ 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T15:11+0000
2022-07-08T15:11+0000
نادي الفيديو
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واستطاع الطفل الصغير الذي يدعى، ماركو أنتوتيو، أن يقوم كلاعب محترف ومخضرم بـ"تنطيط" الكرة لما يقرب من دقيقة واحدة، دون أن تسقط على الأرض، وهو الفيديو الذي حصد أكثر من مليوني مشاهدة على موقع "تويتر" للتغريدات.يشار إلى أن البرازيل هي مسقط رأس العديد من نجوم كرة القدم العالميين، أمثال بيليه ورونالدينيو ورونالدو وداني ألفيس وكاكا وريفالدو.وكتب أحد المستخدمين على "تويتر" تعليقا على مهارة الطفل البرازيلي: "في البرازيل ينتجون كرة لا تسقط على الأرض بعد رفعها عن الأرض".كما قارن بعض مستخدمي "السوشيال ميديا" الموهبة الصغيرة بنجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.
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نادي الفيديو

طفل برازيلي يحصد ملايين المشاهدات لقدرته المدهشة على "تنطيط" الكرة لفترة قياسية... فيديو

15:11 GMT 08.07.2022
CC0 / pixel2013 / pixabayكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
كرة قدم
CC0 / pixel2013 / pixabay
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أبهر طفل برازيلي ملايين المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن موهبته مع كرة ‏القدم.‏
واستطاع الطفل الصغير الذي يدعى، ماركو أنتوتيو، أن يقوم كلاعب محترف ومخضرم بـ"تنطيط" الكرة لما يقرب من دقيقة واحدة، دون أن تسقط على الأرض، وهو الفيديو الذي حصد أكثر من مليوني مشاهدة على موقع "تويتر" للتغريدات.
يشار إلى أن البرازيل هي مسقط رأس العديد من نجوم كرة القدم العالميين، أمثال بيليه ورونالدينيو ورونالدو وداني ألفيس وكاكا وريفالدو.
وكتب أحد المستخدمين على "تويتر" تعليقا على مهارة الطفل البرازيلي: "في البرازيل ينتجون كرة لا تسقط على الأرض بعد رفعها عن الأرض".
كما قارن بعض مستخدمي "السوشيال ميديا" الموهبة الصغيرة بنجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.
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