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https://arabic.sputniknews.com/20220708/عامل-بناء-معلق-بيد-واحدة-في-رافعة-بعد-خطأ-فادحفيديو-1064845937.html
عامل بناء معلق بيد واحدة في رافعة بعد خطأ فادح...فيديو
عامل بناء معلق بيد واحدة في رافعة بعد خطأ فادح...فيديو
بدأت وزارة العمل في مقاطعة أونتاريو الكندية تحقيقا واسعا بعد أن أظهرت لقطات مروعة عامل بناء يتدلى في الهواء من رافعة في وسط مدينة تورونتو. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
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تم تسجيل الفيديو، الذي تمت مشاهدته أكثر من 3 ملايين مرة على منصة "TikTok"، يوم الأربعاء من قبل عامل آخر.
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عامل بناء معلق بيد واحدة في رافعة بعد خطأ فادح...فيديو

07:24 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 07:26 GMT 08.07.2022)
© AP Photo / Mark Bakerرافعة
رافعة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Mark Baker
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بدأت وزارة العمل في مقاطعة أونتاريو الكندية تحقيقا واسعا بعد أن أظهرت لقطات مروعة عامل بناء يتدلى في الهواء من رافعة في وسط مدينة تورونتو.
تم تسجيل الفيديو، الذي تمت مشاهدته أكثر من 3 ملايين مرة على منصة "TikTok"، يوم الأربعاء من قبل عامل آخر.
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