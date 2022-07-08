https://arabic.sputniknews.com/20220708/عامل-بناء-معلق-بيد-واحدة-في-رافعة-بعد-خطأ-فادحفيديو-1064845937.html
عامل بناء معلق بيد واحدة في رافعة بعد خطأ فادح...فيديو
عامل بناء معلق بيد واحدة في رافعة بعد خطأ فادح...فيديو
بدأت وزارة العمل في مقاطعة أونتاريو الكندية تحقيقا واسعا بعد أن أظهرت لقطات مروعة عامل بناء يتدلى في الهواء من رافعة في وسط مدينة تورونتو. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T07:24+0000
2022-07-08T07:24+0000
2022-07-08T07:26+0000
نادي الفيديو
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تم تسجيل الفيديو، الذي تمت مشاهدته أكثر من 3 ملايين مرة على منصة "TikTok"، يوم الأربعاء من قبل عامل آخر.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
عامل بناء معلق بيد واحدة في رافعة بعد خطأ فادح...فيديو
07:24 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 07:26 GMT 08.07.2022) تابعنا عبر
بدأت وزارة العمل في مقاطعة أونتاريو الكندية تحقيقا واسعا بعد أن أظهرت لقطات مروعة عامل بناء يتدلى في الهواء من رافعة في وسط مدينة تورونتو.
تم تسجيل الفيديو، الذي تمت مشاهدته أكثر من 3 ملايين مرة على منصة "TikTok"، يوم الأربعاء من قبل عامل آخر.