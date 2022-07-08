عشرات الإصابات بقمع فعاليات ومسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الاصابات بقمع فعاليات ومسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
أصيب عشرات الفلسطينيين، خلال قمع قوات الجيش الإسرائيلي فعاليات ومسيرات ضد الاستيطان، وإقامة بؤر استيطانية في عدة مناطق بالضفة الغربية.
وفي بيت دجن شرق نابلس وبيتا جنوباً، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، إذ تعاملت طواقم الهلال الأحمر مع 14 إصابة بالاختناق في بيت دجن وإصابتين بالاختناق في بيتا المجاورة، بينهم عضو كنيست وصحافي.
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الاصابات بقمع فعاليات ومسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الاصابات بقمع فعاليات ومسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال محمد علوش عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الفلسطيني لوكالة "سبوتنيك": "المقاومة الشعبية هي الخيار الاستراتيجي لشعبنا الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي أن يدين الجرائم اليومية التي يقترفها الجيش الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، وما يقوم به من سياسة استيطانية توسعية تنهي ركائز دولتنا الفلسطينية".
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الاصابات بقمع فعاليات ومسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الاصابات بقمع فعاليات ومسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في رأسه و 15 آخرين بحالات اختناق إثر استهدافهم من قبل الجيش الإسرائيلي الذي قمع المشاركين في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع.
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الاصابات بقمع فعاليات ومسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الاصابات بقمع فعاليات ومسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال خيري أبو ناصر ناشط في المقاومة الشعبية لـ "سبوتنيك ": "إن الجرائم التي يقترفها الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لن نقف أمامها مكتوفي الأيدي، هذه سياسة الحكومة الإسرائيلية والحكومات السابقة، وهذا سيؤدي إلى انتفاضة شاملة في كل فلسطين ضد الاحتلال، ونحن مؤمنون بنصرنا في النهاية رغم كل ما نعانيه، ورغم الهجمة الإسرائيلية علينا والتي تستهدف إنهاء وجودنا على أرضنا".
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الاصابات بقمع فعاليات ومسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الاصابات بقمع فعاليات ومسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat