https://arabic.sputniknews.com/20220708/عضو-في-الكونغرس-يقترح-توفير-الحماية-لمن-يرصدون-الأجسام-الطائرة-المجهولة-1064881323.html

عضو في الكونغرس يقترح توفير الحماية لمن يرصدون "الأجسام الطائرة المجهولة"

عضو في الكونغرس يقترح توفير الحماية لمن يرصدون "الأجسام الطائرة المجهولة"

تقدم عضو في الكونغرس الأمريكي بتعديل على قانون تفويض الدفاع، من أجل توفير حماية ‏جديدة للمبلغين عن "الأجسام الطائرة المجهولة".‏ 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T16:51+0000

2022-07-08T16:51+0000

2022-07-08T16:51+0000

مجتمع

منوعات

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101402/08/1014020853_0:0:2747:1546_1920x0_80_0_0_21a49dbf2c13fa55e1d838ab26aa142b.jpg

وضغط النائب التابع للحزب الجمهوري، مايك غالاغر، وهو الذي يشتهر بهوسه بـ"الأجسام الطائرة المجهولة"، من أجل توفير قاعدة جديدة، تهدف إلى تأسيس عملية خاصة بتلقي التقارير المتعلقة بـ"الظواهر الجوية غير المحددة".ويأمل غالاغر أنه من خلال تعديله الجديد أن يشعر الجنود والمقاولون براحة أكبر عند مشاركتهم تفاصيل خاصة بالظواهر غير المبررة التي يرونها في ساحة المعركة، كما أنه سيمنحهم المزيد من الطمأنينة بأنهم لن يخالفوا قوانين إفشاء الأسرار، وأنه سيتم حمايتهم من الأعمال الانتقامية.وأشار إلى أن هناك البعض في دائرة المتحدثين عن الأجسام الطائرة المجهولة، يقولون إن لديهم دليل على وجود كائنات فضائية، ولكن لا يمكنهم الكشف عنها خوفا من الزج بهم في السجن.يأتي هذا بعدما أعلنت وكالة "ناسا" الفضائية، الشهر الماضي، عن تشكيلها فريقا مستقلا من الباحثين، لدراسة مشاهدات ‏الأجسام الطائرة المجهولة.‏وأشارت "ناسا" إلى أنه سيتم تشكيل الفريق خلال فصل الخريف من العام الحالي 2022، والذي سيتخصص في دراسة "الظواهر الجوية غير المحددة"، وهو المصطلح الأحدث والمستخدم حاليا للإشارة إلى "الأجسام الطائرة المجهولة"، وفقا لبيان رسمي.وفيما قالت وكالة "ناسا": إنها تخطط لدراسة هذه المشاهد من منظور علمي، فقد شددت على أنه "لا يوجد دليل على أن "الظواهر الجوية غير المحددة" هي من خارج الأرض في الأصل".

https://arabic.sputniknews.com/20220609/رسميا-ناسا-تشكل-فريقا-من-الباحثين-لدراسة-الأجسام-الطائرة-المجهولة-1063358321.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية