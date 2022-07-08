https://arabic.sputniknews.com/20220708/فقدان-الشهية-طبيعي-أم-عارض؟-1064861729.html

فقدان الشهية: طبيعي أم عارض؟

فقدان الشهية: طبيعي أم عارض؟

في الموسم الدافئ، يبدأ الكثيرون في تناول كميات أقل من الطعام. فما هو سبب قلة الشهية؟ 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T12:34+0000

2022-07-08T12:34+0000

2022-07-08T12:34+0000

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/1049719695_0:97:2731:1633_1920x0_80_0_0_be0f1f88dde619f510c70901a05ebdac.jpg

قال ميخائيل غينزبورغ اختصاصي التغذية في مقابلة مع "سبوتنيك": إن درجة حرارة الجسم هي أحد العوامل التي تتحكم في سلوك الإنسان في تناول الطعام، لذلك لا يوجد شيء مؤكد أن الشهية قد تنخفض في الحرارة".وأوضح أنه عندما نأكل الطعام، يتم إطلاق جزء من الطاقة على شكل حرارة، وهذا بمثابة إشارة لنا بأن الوقت قد حان للتوقف إذا انخفضت درجة حرارة الجسم، فهذه إشارة لبدء الأكل، وأننا نحتاج إلى الطاقة.وتابع الطبيب أن قلة الشهية خلال الموسم الحار قد تكون لها مزاياها، فلا تحتاج إلى إجبار نفسك على تناول الكثير من الطعام، ومن الأفضل شرب المزيد من الماء والمشروبات الخالية من السكر والخضروات والفواكه. وبذلك قد تكون هذه لحظة للتخلص من السموم الموسمية والتعافي.ونوه الطبيب أنه إذا انتهت الحرارة، ولم تعد الشهية للطعام، فمن الأفضل مراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات، لأنه في هذه الحالة، قد يكون فقدان الشهية من أعراض بعض الأمراض، ولكن في هذه الحالة ستكون هناك أعراض أخرى. وتتسم الأمراض المصحوبة بفقدان الشهية بالضعف والشعور بالضيق والألم. كما تختفي الشهية مع ارتفاع درجة الحرارة".

https://arabic.sputniknews.com/20220707/فيراري-تكشف-النقاب-عن-أنحف-ساعة-في-العالم-بسعر-مليوني-دولار-فيديو-1064836552.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع