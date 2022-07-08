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https://arabic.sputniknews.com/20220708/فقدان-الشهية-طبيعي-أم-عارض؟-1064861729.html
فقدان الشهية: طبيعي أم عارض؟
فقدان الشهية: طبيعي أم عارض؟
في الموسم الدافئ، يبدأ الكثيرون في تناول كميات أقل من الطعام. فما هو سبب قلة الشهية؟ 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T12:34+0000
2022-07-08T12:34+0000
مجتمع
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قال ميخائيل غينزبورغ اختصاصي التغذية في مقابلة مع "سبوتنيك": إن درجة حرارة الجسم هي أحد العوامل التي تتحكم في سلوك الإنسان في تناول الطعام، لذلك لا يوجد شيء مؤكد أن الشهية قد تنخفض في الحرارة".وأوضح أنه عندما نأكل الطعام، يتم إطلاق جزء من الطاقة على شكل حرارة، وهذا بمثابة إشارة لنا بأن الوقت قد حان للتوقف إذا انخفضت درجة حرارة الجسم، فهذه إشارة لبدء الأكل، وأننا نحتاج إلى الطاقة.وتابع الطبيب أن قلة الشهية خلال الموسم الحار قد تكون لها مزاياها، فلا تحتاج إلى إجبار نفسك على تناول الكثير من الطعام، ومن الأفضل شرب المزيد من الماء والمشروبات الخالية من السكر والخضروات والفواكه. وبذلك قد تكون هذه لحظة للتخلص من السموم الموسمية والتعافي.ونوه الطبيب أنه إذا انتهت الحرارة، ولم تعد الشهية للطعام، فمن الأفضل مراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات، لأنه في هذه الحالة، قد يكون فقدان الشهية من أعراض بعض الأمراض، ولكن في هذه الحالة ستكون هناك أعراض أخرى. وتتسم الأمراض المصحوبة بفقدان الشهية بالضعف والشعور بالضيق والألم. كما تختفي الشهية مع ارتفاع درجة الحرارة".
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مجتمع

فقدان الشهية: طبيعي أم عارض؟

12:34 GMT 08.07.2022
© Photo / pixabay/wicherekعصير خل التفاح إلى جانب فاكهة التفاح الشهية
عصير خل التفاح إلى جانب فاكهة التفاح الشهية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© Photo / pixabay/wicherek
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في الموسم الدافئ، يبدأ الكثيرون في تناول كميات أقل من الطعام. فما هو سبب قلة الشهية؟
قال ميخائيل غينزبورغ اختصاصي التغذية في مقابلة مع "سبوتنيك": إن درجة حرارة الجسم هي أحد العوامل التي تتحكم في سلوك الإنسان في تناول الطعام، لذلك لا يوجد شيء مؤكد أن الشهية قد تنخفض في الحرارة".
وأوضح أنه عندما نأكل الطعام، يتم إطلاق جزء من الطاقة على شكل حرارة، وهذا بمثابة إشارة لنا بأن الوقت قد حان للتوقف إذا انخفضت درجة حرارة الجسم، فهذه إشارة لبدء الأكل، وأننا نحتاج إلى الطاقة.
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وتابع الطبيب أن قلة الشهية خلال الموسم الحار قد تكون لها مزاياها، فلا تحتاج إلى إجبار نفسك على تناول الكثير من الطعام، ومن الأفضل شرب المزيد من الماء والمشروبات الخالية من السكر والخضروات والفواكه. وبذلك قد تكون هذه لحظة للتخلص من السموم الموسمية والتعافي.
ونوه الطبيب أنه إذا انتهت الحرارة، ولم تعد الشهية للطعام، فمن الأفضل مراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات، لأنه في هذه الحالة، قد يكون فقدان الشهية من أعراض بعض الأمراض، ولكن في هذه الحالة ستكون هناك أعراض أخرى. وتتسم الأمراض المصحوبة بفقدان الشهية بالضعف والشعور بالضيق والألم. كما تختفي الشهية مع ارتفاع درجة الحرارة".
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