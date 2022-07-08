https://arabic.sputniknews.com/20220708/قبيل-طرحه-على-الاستفتاء-تصاعد-الجدل-في-تونس-حول-الدستور-الجديد--1064864262.html
قبيل طرحه على الاستفتاء... تصاعد الجدل في تونس حول الدستور الجديد
قبيل طرحه على الاستفتاء... تصاعد الجدل في تونس حول الدستور الجديد
تناقش الحلقة: تصاعد حالة الجدل حول الدستور الجديد للبلاد، والذي سيطرح على الاستفتاء في 25 يوليو/تموز الجاري، وسط انقسام حاد في الشارع التونسي تجاهه. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T13:17+0000
2022-07-08T13:17+0000
2022-07-08T13:17+0000
راديو
بانوراما
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قبيل طرحه على الإستفتاء..تصاعد الجدل في تونس حول الدستور الجديد
قبيل طرحه على الإستفتاء..تصاعد الجدل في تونس حول الدستور الجديد
وبينما يرى مؤيدو النسخة الجديدة من الدستور أنه سيعالج مسألة التوازن بين السلطات، تقول أحزاب المعارضة أن المصادقة المحتملة عليه تنذر بإعادة البلاد إلى النظام الرئاسي غير الخاضع للرقابة، كما كان عليه الحال قبل "ثورة الياسمين".الباحث في شوؤن بلدان المغرب العربي، إدريس حميد، اعتبر أنوأوضح حميد، في حوار معه غبر برنامج "بانوراما"، أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
قبيل طرحه على الاستفتاء... تصاعد الجدل في تونس حول الدستور الجديد
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تناقش الحلقة: تصاعد حالة الجدل حول الدستور الجديد للبلاد، والذي سيطرح على الاستفتاء في 25 يوليو/تموز الجاري، وسط انقسام حاد في الشارع التونسي تجاهه.
وبينما يرى مؤيدو النسخة الجديدة من الدستور أنه سيعالج مسألة التوازن بين السلطات، تقول أحزاب المعارضة أن المصادقة المحتملة عليه تنذر بإعادة البلاد إلى النظام الرئاسي غير الخاضع للرقابة، كما كان عليه الحال قبل "ثورة الياسمين".
الباحث في شوؤن بلدان المغرب العربي، إدريس حميد، اعتبر أن
"الرئيس قيس سعيد يعول على دعم غالبية الشارع التونسي للدستورالجديد، وأن وقوف أحزاب المعارضة ضده تنبع من إدراكها حتمية خسارتها للامتيازات التي كان يمنحها إياها الدستور السابق".
وأوضح حميد، في حوار معه غبر برنامج "بانوراما
"، أن
"الرئيس سعيد ذهب إلى خيار الاستفتاء، كخطة احترازية خوفا من العودة إلى النظام البرلماني".
التفاصيل في الملف الصوتي...