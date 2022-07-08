https://arabic.sputniknews.com/20220708/قتلى-وجرحى-بقصف-أوكراني-على-دونيتسك-1064891520.html
قتلى وجرحى بقصف أوكراني على دونيتسك
قتلى وجرحى بقصف أوكراني على دونيتسك
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 14 آخرون جراء قصف للقوات الأوكرانية... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T21:51+0000
2022-07-08T21:51+0000
2022-07-08T21:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وذكر المكتب التمثيلي في بيان عبر قناته في "تليغرام": إن "العدد الإجمالي للضحايا المدنيين جراء قصف التشكيلات المسلحة الأوكرانية للجمهورية في 8 يوليو 2022 بلغ 17 شخصًا (ثلاثة قتلوا، وأصيب 14، بينهم ثلاثة أطفال)".وأوضح المكتب التمثيلي أن من بين القتلى امرأتين لقيتا حتفهما جراء قصف استهدف منطقة كيروفسكي في دونيتسك، وشاب من مواليد عام 2001 توفي في بلدة بانتيليمونوفكا.وأطلقت القوات المسلحة الروسية، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قوميا، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف "لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التوجه النازي فيها، إضافة إلى تقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1064841912.html
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أخبار أوكرانيا
قتلى وجرحى بقصف أوكراني على دونيتسك
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 14 آخرون جراء قصف للقوات الأوكرانية استهدف مناطق في الجمهورية أمس الجمعة.
دونيتسك - سبوتنيك
. وذكر المكتب التمثيلي في بيان عبر قناته في "تليغرام": إن "العدد الإجمالي للضحايا المدنيين جراء قصف التشكيلات المسلحة الأوكرانية للجمهورية في 8 يوليو 2022 بلغ 17 شخصًا (ثلاثة قتلوا، وأصيب 14، بينهم ثلاثة أطفال)".
وأوضح المكتب التمثيلي أن من بين القتلى امرأتين لقيتا حتفهما جراء قصف استهدف منطقة كيروفسكي في دونيتسك، وشاب من مواليد عام 2001 توفي في بلدة بانتيليمونوفكا.
وأطلقت القوات المسلحة الروسية، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قوميا، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف "لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التوجه النازي فيها، إضافة إلى تقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.