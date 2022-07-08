https://arabic.sputniknews.com/20220708/كابوس-الغاز-ذعر-في-ألمانيا-من-احتمال-توقف-الإمداد-الروسي-فالكميات-تكفي-لشهرين-1064858507.html
كابوس الغاز... ذعر في ألمانيا من احتمال توقف الإمداد الروسي فالكميات المخزنة تكفي لشهرين
كابوس الغاز... ذعر في ألمانيا من احتمال توقف الإمداد الروسي فالكميات المخزنة تكفي لشهرين
تخشى ألمانيا نقصا في إمدادات الغاز الروسي الذي تحتاج إليه سواء لتأمين المياه الساخنة للمنازل أو تدفئة المكاتب أو حتى لتشغيل إشارات السير. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T11:25+0000
2022-07-08T11:25+0000
2022-07-08T11:26+0000
العالم
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وتعيش الحكومة الألمانية حالة تأهب مع اقتراب استحقاق جوهري هو الوقف التام لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم" بسبب صيانة روتينية، الذي من المتوقع أن يستمر 10 أيام، لكن ألمانيا تخشى أن تقطع روسيا بشكل نهائي الإمدادات عبر هذا الأنبوب الذي يؤمن قسما أساسيا من وارداتها، وفقا لـ"فرانس برس".وإزاء التحذيرات والإشارات المقلقة، يسعى القطاع الصناعي والمجموعات والإدارات بكل الوسائل للحد من استهلاك الطاقة.وحذر كلاوس مولر رئيس الوكالة الفيدرالية للشبكات "إذا لم نعد نتلقى إمدادات غاز من روسيا... فإن الكميات المخزنة حاليا لن تكفي سوى لشهر أو شهرين".ودعا بالتالي إلى استباق الأمور لأن المستهلكين "سيصدمون حين يتلقون رسالة إلكترونية من مزودهم بالطاقة تتضمن "زيادة بثلاثة أضعاف" في الفاتورة".وأقر مجلس النواب الخميس خطة توفير تتضمن وقف التدفئة ما فوق عشرين درجة مئوية في الشتاء وقطع المياه الساخنة عن المكاتب الفردية.وعمدت مدن عديدة إلى خفض حرارة المياه في أحواض السباحة أو خفض الإنارة في الشوارع. وتدرس بلدية أوغسبورغ في بافاريا حتى وقف عمل بعض إشارات السير.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/إعلام-ألمانيا-قد-تفرض-حصصا-لاستهلاك-الغاز-1064819949.html
https://arabic.sputniknews.com/20220707/إعلام-ألمانيا-تستجدي-كندا-لإصلاح-خط-أنابيب-غاز-روسي-1064812407.html
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العالم, أخبار ألمانيا
كابوس الغاز... ذعر في ألمانيا من احتمال توقف الإمداد الروسي فالكميات المخزنة تكفي لشهرين
11:25 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 11:26 GMT 08.07.2022) تابعنا عبر
تخشى ألمانيا نقصا في إمدادات الغاز الروسي الذي تحتاج إليه سواء لتأمين المياه الساخنة للمنازل أو تدفئة المكاتب أو حتى لتشغيل إشارات السير.
وتعيش الحكومة الألمانية حالة تأهب مع اقتراب استحقاق جوهري هو الوقف التام لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم" بسبب صيانة روتينية، الذي من المتوقع أن يستمر 10 أيام، لكن ألمانيا تخشى أن تقطع روسيا بشكل نهائي الإمدادات عبر هذا الأنبوب الذي يؤمن قسما أساسيا من وارداتها، وفقا لـ"فرانس برس
".
وحذر وزير الاقتصاد روبرت هابيك من أنه "لا يمكن استبعاد أي سيناريو"، موضحا أن موسكو تستخدم "سلاح الغاز" ضد أوروبا سعيا لتقويض الدعم لأوكرانيا.
وإزاء التحذيرات والإشارات المقلقة، يسعى القطاع الصناعي والمجموعات والإدارات بكل الوسائل للحد من استهلاك الطاقة.
وحذر كلاوس مولر رئيس الوكالة الفيدرالية للشبكات "إذا لم نعد نتلقى إمدادات غاز من روسيا... فإن الكميات المخزنة حاليا لن تكفي سوى لشهر أو شهرين".
ودعا بالتالي إلى استباق الأمور لأن المستهلكين "سيصدمون حين يتلقون رسالة إلكترونية من مزودهم بالطاقة تتضمن "زيادة بثلاثة أضعاف" في الفاتورة".
وأقر مجلس النواب الخميس خطة توفير تتضمن وقف التدفئة ما فوق عشرين درجة مئوية في الشتاء وقطع المياه الساخنة عن المكاتب الفردية.
وعمدت مدن عديدة إلى خفض حرارة المياه في أحواض السباحة أو خفض الإنارة في الشوارع. وتدرس بلدية أوغسبورغ في بافاريا حتى وقف عمل بعض إشارات السير.