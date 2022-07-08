https://arabic.sputniknews.com/20220708/كندا-توسع-عقوباتها-ضد-روسيا-لتشمل-وكالة-سبوتنيك-وقناة-آر-تي-1064862766.html
كندا توسع عقوباتها ضد روسيا لتشمل وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي"
كندا توسع عقوباتها ضد روسيا لتشمل وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي"
أعلنت السلطات الكندية، اليوم الجمعة، توسيع عقوباتها ضد روسيا لتشمل وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي". 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T12:44+0000
2022-07-08T12:44+0000
2022-07-08T13:01+0000
روسيا
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وبحسب القائمة التي نشرت اليوم الجمعة، فإن فلاديمير ميخائيلوفيتش غوندياييف (البطريرك كيريل) مشمول في العقوبات الكندية الجديدة، كما تشمل المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، كما شملت العقوبات 29 فردا إضافيا و 15 كيانا قانونيا.كما وشملت العقوبات بحسب موقع الحكومة الكندية الإلكتروني، وكالة أنباء ريغنوم والدائرة الاتحادية لرقابة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (روس كوم نادزور) وكذلك صحفيين روس، والوكالة الفيدرالية لرابطة الدول المستقلة والمغتربون والتعاون الإنساني الدولي.وقال بيان السلطات: "حظرت حكومة كندا استيراد سلع معينة من روسيا، وأغلقت هذه المنتجات من الأسواق الرسمية، وقللت من قدرة روسيا على جمع الأموال لشن الحرب".تندرج مجموعات السلع التالية تحت حظر الاستيراد: (الذهب في شكله الطبيعي غير المعالج، الذهب في شكل مسحوق، المجوهرات، المعادن الثمينة باستثناء الفضة والمنتجات الأخرى المصنوعة من الذهب والفضة.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/الرئيس-البرازيلي-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-لم-تنجح-1064840131.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا
كندا توسع عقوباتها ضد روسيا لتشمل وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي"
12:44 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 13:01 GMT 08.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات الكندية، اليوم الجمعة، توسيع عقوباتها ضد روسيا لتشمل وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي".
وبحسب القائمة التي نشرت اليوم الجمعة، فإن فلاديمير ميخائيلوفيتش غوندياييف (البطريرك كيريل) مشمول في العقوبات الكندية الجديدة، كما تشمل المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، كما شملت العقوبات 29 فردا إضافيا و 15 كيانا قانونيا.
كما وشملت العقوبات بحسب موقع الحكومة الكندية الإلكتروني، وكالة أنباء ريغنوم والدائرة الاتحادية لرقابة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (روس كوم نادزور) وكذلك صحفيين روس، والوكالة الفيدرالية لرابطة الدول المستقلة والمغتربون والتعاون الإنساني الدولي.
وقال بيان السلطات: "حظرت حكومة كندا استيراد سلع معينة من روسيا، وأغلقت هذه المنتجات من الأسواق الرسمية، وقللت من قدرة روسيا على جمع الأموال لشن الحرب".
تندرج مجموعات السلع التالية تحت حظر الاستيراد: (الذهب في شكله الطبيعي غير المعالج، الذهب في شكل مسحوق، المجوهرات، المعادن الثمينة باستثناء الفضة والمنتجات الأخرى المصنوعة من الذهب والفضة.